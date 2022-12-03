Haber Giriş: 3 Aralık 2022 Cumartesi 23:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Somali ordusunun operasyonunda 6 terörist öldürüldü
[Fotograf: Reuters]
Somali ordusunun terör örgütü Eş-Şebab'a yönelik operasyonunda 6 örgüt üyesi etkisiz hale getirildi.
Somali Savunma Bakanlığı Sözcüsü Abdullahi Ali Anod, bu sabah Hiran ve Orta Shabelle bölgesindeki Gulane, Harka Dheere, Mabah ve Daru Salaam bölgelerinin kontrolünün ele geçirildiği operasyonda 6 örgüt mensubunun öldürüldüğünü belirtti.
Anod, "Ordu, şu anda Orta Shabelle'de Eş-Şebab'ın bulunduğu tek bölge olan Aden Yabal bölgesine doğru ilerliyor." ifadesini kullandı.
Aden Yabal'da örgütün ana karargahı bulunuyor.
Anod ayrıca, ülkenin tamamından temizleninceye kadar Eş-Şebab'a yönelik operasyonların devam edeceğini söyledi.
Eş-Şebab'a yönelik operasyonun başlamasından bu yana Somali güçleri birçok bölgede kontrolü sağladı.
Etiketler: Somali
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