"Ülkesinin ikinci kez görev başına gelen ilk cumhurbaşkanı" olan Mahmud, ilk mülakatını Anadolu Ajansı'yla yaptı.

Türkiye'nin ekonomi, güvenlik ve eğitim alanında verdiği destekten memnuniyet duyduklarını belirten Mahmud, farklı alanlarda verilen desteklerin bir araya geldiğinde Türkiye'nin Somaliler için benzersiz bir konumda bulunduğunu söyledi.

Mahmud, "Türk halkı ve hükümeti, Somali halkı için, sıradan vatandaşlarımız için çok şey yaptı, politikacılar ya da başkaları için değil. Türkiye'nin desteği, insanların kalbine ve zihnine dokundu. Bu destek, çok görünür ve hissedilir." ifadesini kullandı.

Eş-Şebab'la mücadelede birinci tercih askeri çözüm

"Güvenlik, yeni dönemde ilk meselemiz" diyen Mahmud, iç savaşın ardından kurulan İslami Mahkemeler Birliğinin yıkılmasıyla ortaya çıkan ve ülkede sık sık terör saldırıları düzenleyen Eş-Şebab'la savaşın süreceğini dile getirdi.

Mahmud, halkın refahı için atılan ve girişilen tüm adımlara rağmen Somali'nin bu alanda umduğu başarıya ulaşamadığını dile getirdi.

Geçmişte yapılan yanlışları tekrarlamak istemediklerini, güvenlik sorununun diğer alanlardaki yetersizlikle de beslendiğini vurgulayan Mahmud, terör örgütüne karşı verilecek mücadele için "Askeri çözüm, birinci önceliğimiz olacak." dedi.

Uzlaşı ortamı inşa edilecek

66 yaşındaki Cumhurbaşkanı, yaklaşık 1,5 yıldır seçimlerin yapılamamasından ötürü siyasi tansiyonun yükseldiği Somali'de, kazananların ve kaybedenlerin seçim sonrasında aynı masa etrafında oturacağını belirtti.

Mahmud, "Her seçimde kazanan ve kaybeden olur. Önemli olan şey seçimden sonra bir iyileşme döneminin yaşanması. Her kesim bir araya gelip ülkenin geleceği üzerine tartışmalı." diye konuştu.

Somali'de her kesimi dinleyeceğini ve özgür bir siyasi alan oluşturmak için çabalayacağı sözünü veren Mahmud, sorunların özgürce tartışılmasını istediklerini kaydetti.

Siyasi istikrar ve anayasa öncelikli gündem

Mahmud, güvenlikten sonra en önemli sorunların siyasi istikrar ve demokratik bir devlet inşası olduğuna işaret ederek, "Siyasi istikrar, demokratik bir devlet inşa edebilmek demek. Aynı zamanda anayasayı bitirerek, seçim yasalarını, siyasi parti yasalarını ve yerel yönetim sistemini de kurmak demek. Bunlar bizim öncelikli gündemimiz." ifadelerini kullandı.

Ülkede yıllardır görev yapan ve içerisinde 20 bine yakın Afrikalı askerin de bulunduğu Afrika Birliği misyonunun çıkış planına ilişkin de Mahmud, Afrika Birliği güçlerinin ülkeden çıkmayı çok önceden planladığını ancak başarılı olunamadığını söyledi.

Mahmud, Afrika Birliği güçlerinin Somali için çok şey yaptığını ve çok can verdiğini vurgulayarak, ülkedeki güvenlik sisteminin adım adım inşa edilmesinin ardından kısa zamanda güvenlik devrinin mümkün olacağını kaydetti.

Hasan Şeyh Mahmud kimdir?

Somali'de 15 Mayıs'ta yapılan seçimin 3. turunda 214 vekilin oyunu alan Hasan Şeyh Mahmud, eski cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu'ya yaklaşık 100 oy fark attı.

Lisans eğitimini teknoloji alanında Somali Ulusal Üniversitesinde alan ve yüksek lisansını Hindistan'da yapan Mahmud, daha sonra ABD'nin Doğu Mennonite Üniversitesinde ara buluculuk gibi çeşitli alanlarda eğitim gördü.

Evli ve iki dil bilen Mahmud, 1990'lı yıllarda Birleşmiş Milletlerde (BM) görev aldı, 2008'de SomaliTelecom'un üst yöneticiliğini üstlendi.

Mahmud, siyasete girdiği 2011'e kadar çeşitli kurumlarda araştırmacı ve yönetici olarak çalışmayı sürdürdü.

Somali'nin en büyük partilerinden muhafazakar Barış ve Kalkınma Birliği Partisi'nin lideri Mahmud, eğitimci ve sivil toplumcu kimliğiyle tanınıyor.

İlk kez 2012'de Somali milletvekili olan Mahmud, aynı seçimde cumhurbaşkanı adayı oldu ve kazandı.

Time dergisinin 2013'te en etkili 100 isim arasında gösterdiği Mahmud, Fermacu'nun görev süresinin uzatılmasına ve koltukta kalmasına karşı çıkan isimlerden biriydi.

Cumhurbaşkanı Mahmud, ülkenin en büyük kabilelerinden Haviye'ye mensup.

Mahmud, görevde kaldığı 2012-2017 döneminde Türkiye'yi defalarca ziyaret etmişti.