3 milyon 917 bin kayıtlı seçmenin bulunduğu Lübnan'da pazar günü yapılan genel seçimlere katılım oranı yüzde 41'de kalmıştı.

Seçimlerde Hizbullah ve Hristiyan müttefikleri Meclisteki çoğunluğu kaybettiği bilgisi paylaşıldı.

Lübnan'da 1989'da yapılan Taif Anlaşması'na göre Meclisteki milletvekili dağılımı, "27 Sünni, 27 Şii, 8 Dürzi, 34 Maruni Hristiyan, 14 Grek Ortodoks, 8 Grek Katolik, 1 Evanjelik, 1 Ermeni Katolik, 5 Ermeni Ortodoks, 2 Alevi, 1 Hristiyan azınlıklar" şeklinde gerçekleşiyor.