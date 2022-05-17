Sosyal medya platformu Twitter ile Elon Musk arasında 'sahte hesap' gerilimi yaşanıyor. Şirketin CEO'su Parag Agrawal, platformun sahte hesaplarla mücadelesini savundu.

Twitter'dan yaptığı paylaşımda, hesapların yüzde 5'inden daha azının sahte olduğunu söyledi. Twitter'ı satın alma anlaşmasının sahte hesaplar meselesi nedeniyle askıya aldığını duyuran Elon Musk, Agrawal'a hakaret niteliğinde bir emoji ile karşılık verdi.

Sahte hesaplar Twiter'ın açıkladığından fazla

“Reklamcılar, paralarının karşılığında ne aldıklarını nasıl biliyorlar? Bu, Twitter’ın finansal sağlığı için esastır.” dedi.

Parag Agrawall ise Musk'a cevap vermedi.

İki bağımsız sosyal medya analiz platformu ise ortak bir çalışma ile Twitter'daki sahte hesapların oranını belirledi. Çalışmaya göre sosyal medya platformundaki hesapların yüzde 20'si sahte.