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Dünya
AA 20.08.2024 10:36

"Siyonistler sizi yıldırmasın" mesajı paylaşan Mısırlı komedyenin X hesabına ulaşılamıyor

"Siyonistler sizi yıldırmasın" mesajı paylaşan Mısırlı komedyen Bassem Youssef'un sosyal medya platformu X hesabına ulaşılamıyor.

"Siyonistler sizi yıldırmasın" mesajı paylaşan Mısırlı komedyenin X hesabına ulaşılamıyor
[Fotograf: AA]

Youssef'un 11,7 milyon takipçisi bulunan X hesabına "Siyonistler sizi yıldırmasın" paylaşımının ardından erişilemiyor.

Sosyal medya kullanıcıları, söz konusu paylaşım nedeniyle Youssef'un hesabının askıya alındığını iddia ediyor.

"Siyonistler sizi yıldırmasın" mesajı paylaşan Mısırlı komedyenin X hesabına ulaşılamıyor

Mısırlı komedyen Youssef, 7 Ekim sonrası katıldığı yayınlar ile sosyal medyada Filistin'e verdiği destek mesajları ve İsrail'in saldırılarına tepkileriyle gündeme geliyordu.

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Yorumuyla Gazzelilerin sesi oldu

İsrail'in Gazze işgaliyle ilgili ünlü İngiliz gazeteci Piers Morgan'ın "Sansürsüz" adlı tartışma programına konuk olan Mısır asıllı komedyenin, İsrail’in Gazze halkına ve genel olarak Filistinlilere yönelik şiddet politikasını esprili bir dille eleştirmesi büyük ilgi toplamıştı.

Youssef’in sanal ortamda katıldığı program milyonlarca izleyiciye ulaşınca Piers Morgan, Mısır asıllı komedyenle ikinci kez, yüz yüze bir program daha çekti. Eşi de Gazzeli olan Youssef’in İsrail ile ilgili eleştirileri büyük ses getirmişti.

Ünlü komedyen Youssef'tan "Filistin" mesajları
Ünlü komedyen Youssef'tan "Filistin" mesajları

Gazze ile ilgili sosyal medyada en çok paylaşılan isimlerden biri haline gelen Youssef, "Videolarım çok izlendi ama bu alanda benden daha çok çalışan birçok insan var. Söylediklerim halkta yankı buldu. Neden ve nasıl bilmiyorum ama söylemem gerekenleri söylediğim için mutluyum. Geri dönüşler ve övgüler için çok memnun oldum. Ben sadece görüşümü söyledim" ifadelerini kullanmıştı.

Youssef, komedinin, düşünce özgürlüğünü kullanmak için en iyi yöntemlerden olduğunu belirterek, "Bir ülkede yaşamaktan hoşlanabilirsiniz ama o ülkenin siyaseti hoşunuza gitmiyordur. Ben de yapabildiğim kadarıyla hoşlanmadığım şeyleri dile getirmeye çalışıyorum" değerlendirmesinde bulunmuştu.

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