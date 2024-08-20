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Dünya
AA 20.08.2024 10:18

Katil İsrail ordusu işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait ev ve işletmeleri yıktı

İsrail ordusu, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Vadi el-Cuz Mahallesi'nde Filistinlilere ait bir ev ile ticari işletmeleri yıktı.

Katil İsrail ordusu işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait ev ve işletmeleri yıktı

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail güçleri, Vadi el-Cuz'da sanayi bölgesine giden ana caddeyi kapattı ve Filistinli "El-Caberi" ailesine ait ev ile "Dendis" ailesine ait ticari işletmeyi yıktı.

İsrail güçleri, "Aşur" ailesine ait bir spor salonu ile araba tamirhanesini de yerle bir etti.

Söz konusu Filistinli ailelerden bazıları, İsrailli yetkililerin saat 06.00'da arayıp yıkım için bildirimde bulunduklarını ve eşyalarını almalarına dahi izin verilmediğini söyledi.

Mahalle sakinleri de İsrail mahkemelerinden yıkımın sürdürülmemesi yönünde karar çıktığını, İsrail güçlerinin baskın yaparak yıkıma girişmesine şaşırdıklarını ifade etti.

İsrail ordusu, Vadi el-Cuz Mahallesi'nin sanayi bölgesini kuşatmaya ve buraya çıkan ana caddeleri kapalı tutmaya devam ediyor.

İsrail makamlarının, sene başından bu yana işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik ayrımcı uygulamalarını ve yıkımlarını artırdığı belirtiliyor.

İsrailli, Filistinli ve uluslararası insan hakları kuruluşları, İsrail makamlarının Doğu Kudüs'te Filistin nüfusunu sınırlamak için inşaatlara kısıtlama getirdiğini ifade ediyor.

Söz konusu kuruluşlar, İsrail makamlarının Doğu Kudüs'te Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin yasa dışı yerleşim yeri kurması için verdiği izinlerde ise ciddi artış olduğunu aktarıyor.

İsrail, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait birçok ev ve iş yerini "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle yıkıyor.

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