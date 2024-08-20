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Dünya
AA 20.08.2024 10:15

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde en az 570 kişi Maymun çiçeği virüsü nedeniyle öldü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) Maymun çiçeği virüsü nedeniyle yıl başından beri en az 570 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde en az 570 kişi Maymun çiçeği virüsü nedeniyle öldü

KDC Sağlık Bakanı Roger Kamba, yaptığı açıklamada, ülkedeki Maymun çiçeği virüsü salgınıyla ilgili son verileri paylaştı.

Kampa, bu yılın başından bu yana 16 bin 700 doğrulanmış veya şüpheli Maymun çiçeği vakası tespit edildiğini ve bunların 570'ten fazlasının öldüğünü belirtti.

Salgının Afrika'nın 17 ülkesine yayıldığını aktaran Kampa, özellikle 15 yaş altı çocuklar başta olmak üzere genç nüfusu etkilediğini ifade etti.

KDC'de Aralık 2022'de ülke çapında Maymun çiçeği salgını ilan edilmişti.

Maymun çiçeği virüsü

Maymun çiçeği virüsü, fareler ve sincaplar gibi kemirgen hayvanlardan veya enfekte olmuş bireylerden bulaşıyor. Virüsün neden olduğu vücut döküntülerine dokunmak, bu döküntülerin bulaştığı giysi, çarşaf, havlu ve benzeri eşyaları kullanmak ve vücut sıvılarıyla temas etmek en önemli bulaş nedenleri arasında yer alıyor.

İlk belirtiler virüsü kaptıktan sonraki 5 ila 21 günde ortaya çıkabiliyor. Virüs genelde yüksek ateş, baş, sırt ve kas ağrısı, lenf bezlerinde şişlik, yorgunluk, üşüme, titreme ve ciltte su çiçeğine benzer kabarcıklara neden oluyor.

Özel bir tedavi yöntemi olmayan hastalığın tedavisi antiviral ilaçlarla yapılıyor. Vakaların büyük kısmı hastalığı hafif geçiriyor ve birkaç hafta içinde sağlığına kavuşuyor.

DSÖ, "maymun çiçeği hastalığı (Monkeypox)" ismini, 2022'de ırkçılık ve ayrımcılık kaygısıyla "mpox" olarak değiştirmişti.

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