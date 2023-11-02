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Dünya
TRT Haber 02.11.2023 23:57

Mısırlı komedyen Batı'yı topa tuttu: Gazzelilerin Sina Çölüne gönderilmesi 3. Dünya Savaşı sebebi

Mısırlı komedyen Bassem Youssef, katıldığı televizyon programında İsrail'e yönelik eleştirilerine devam etti. Filistinlilerin Sina'ya gönderilmesi planına sert tepki gösterdi. "Bunun yerine neden Avrupalı devletler İsrail'i almıyorlar?" diye sordu.

Mısırlı kalp cerrahı ve komedyen Bassem Youssef, Batı'ya yönelik eleştirilerini sürdürdü.

Youssef, Piers Morgan'ın İngiliz TalkTv'deki "Sansürsüz" adlı programına bir kez daha konuk oldu.

Gazzelilerin Mısır'ın Sina Çölü'ne tehcirinin olabilecek en kötü çözüm olduğunu söyledi.

Mısırlı komedyen Youssef, Filistinlilerin başka ülkelere gönderilmek istenmesine bu sözlerle tepki gösterdi:

"Bu tamamen İsrail’in istediği bir şeydir ve 3. Dünya Savaşını başlatacak olan da budur. Bu en kötü çözüm yolu. Bu insanlar Filistinli ve bu topraklar onlara ait. Ne yani, bu insanlar evlerinden sürüldüler ve şimdi başka bir ülke onları kabul mü etmeli? Giderlerse ne olur biliyor musunuz? Kargaşa ve kaos."

"Avrupa'nın 44 ülkesi var, onlar neden İsraillileri almıyorlar?" diye sordu.

"Neden İsraillilere Floridayı vermiyorlar"

İroni dolu eleştirilerini sürdürdü:

"Amerika'nın 50 eyaleti var. Neden İsraillilere Floridayı vermiyorlar? Zaten sürekli Florida’dan şikâyet ediyoruz. Bence bu 3 hafta içerisinde İsrail’in Batı’yı ahlaki olarak ne kadar yozlaştırdığını gördük."

Mısırlı komedyen, Batı medyasını da eleştirdi.

Batılı medyanın Orta Doğu ile ilgili haberleri yıllardır belli bir bakış açısıyla yansıttığını tüm tarafların sesini duyurmadığını vurguladı.

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Mısırlı komedyen Batı'yı topa tuttu: Gazzelilerin Sina Çölüne gönderilmesi 3. Dünya Savaşı sebebi
Mısırlı komedyen Batı'yı topa tuttu: Gazzelilerin Sina Çölüne gönderilmesi 3. Dünya Savaşı sebebi
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