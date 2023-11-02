Hafif Sağanak Yağışlı 11.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 02.11.2023 23:55

İsrail saldırıları altındaki Gazze'ye insani yardım taşıyan 102 tır daha ulaştı

Filistin Kızılayı, Refah Sınır Kapısı'ndan abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 102 yardım tırının daha girdiğini duyurdu.

İsrail saldırıları altındaki Gazze'ye insani yardım taşıyan 102 tır daha ulaştı

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, ekiplerin Mısır Kızılayından 102 tır insani yardımı, Refah Sınır Kapısı'ndan teslim aldığını belirtti.

Açıklamada, 46 tırda gıda, 11'inde su, 4'ünde ilaç, 11'inde tıbbi malzeme, 4'ünde battaniye, 2'sinde kıyafet, 24'ünde de çeşitli yardım malzemelerinin bulunduğu kaydedildi.

Bölgeye şu ana kadar 374 yardım tırının ulaştığı belirtilen açıklamada, yakıt girişine ise izin verilmediği vurgulandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırıdan yaklaşık iki hafta sonra Refah Sınır Kapısı'ndan ilk kez 21 Ekim'de çoğu tıbbi malzeme ve gıda maddesi taşıyan 20 tırdan oluşan ilk yardım konvoyu bölgeye girmişti.

ETİKETLER
Filistin - İsrail Çatışması Filistin Devleti Gazze İsrail Mısır
Sıradaki Haber
Avustralya’da zehirli yemeği servis eden şüpheli 3 kez cinayetle suçlandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:15
Mısır’dan Gazze’ye 102 yardım tırı geçiş yaptı
00:12
ABD, Cibaliye kampının "yasal bir hedef" olup olmadığı sorusunu yanıtlamadı
00:10
Hakkari'de bal kabakları içinde 14 kilo uyuşturucu ele geçirildi
00:06
Ayvalık açıklarında 79 düzensiz göçmen yakalandı
23:56
AFAD'dan 'Türkiye Tek Yürek' kampanyası bağışçılarına teşekkür belgesi
00:01
Yasa dışı yayın yapan 350 internet sitesi erişime kapatıldı
İnsani yardım taşıyan tırlar, Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye girdi
İnsani yardım taşıyan tırlar, Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye girdi
FOTO FOKUS
Enkaz altında ailesini aradı
Enkaz altında ailesini aradı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ