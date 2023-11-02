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Dünya
AA 02.11.2023 23:40

Belçika'daki fırtınada 2 kişi öldü

Belçika'yı etkisi altına alan Ciaran fırtınasında 1'i çocuk 2 kişi hayatını kaybetti.

Belçika'daki fırtınada 2 kişi öldü

Saatteki hızı ülkenin batısındaki Atlas Okyanusu kıyılarında 125 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle turuncu alarm verilen Gent kentinde bir parkta yürüyüşe çıkan iki kişinin üzerine ağaç devrildi. Yürüyüş yapanlardan biri yaşamını yitirdi, diğeri yaralandı.

Yine Gent şehrinde bir ağaçtan kopan dal parkta oynayan iki çocuğa çarptı. Çocuklardan biri hayatını kaybetti, diğer çocuk yaralandı.

Yetkililer, parkların fırtınalar sırasında kapalı kaldığını hatırlatarak, ağaçlık alanlardan uzak durulması çağrısında bulundu.

Anvers kentinde ise çatıdan kopan bir parçanın çarpması sonucu bir kişi ağır yaralandı. Kentte çatı parçaları ve uçan nesneler çok sayıda binaya ve araca zarar verdi.

Halle kentinde de bir ağaçtan kopan dallar enerji hatlarının üzerine düşünce birçok mahalle elektriksiz kaldı.

Ülkede birçok tren seferi de rayların üzerine ağaçların devrilmesi nedeniyle iptal edildi veya ertelendi. Bazı yollar ise ağaçların devrilmesi nedeniyle bir süre trafiğe kapandı. Bu nedenle yollarda uzun araç kuyrukları oluştu.

Fırtınanın gecenin ilerleyen saatlerinde etkisini azaltması bekleniyor.

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