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Dünya
AA 02.11.2023 23:04

Filistin'in BM Misyonu, Gazze konusunda uluslararası toplumun eylemsizliğinden "dehşet" duyuyor

Filistin'in Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi nezdindeki Daimi Gözlemci Misyonu Birinci Sekreteri Dima Asfour, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları karşısında uluslararası toplumun eylemsiz kalması nedeniyle "dehşet içinde" olduklarını belirtti.

Filistin'in BM Misyonu, Gazze konusunda uluslararası toplumun eylemsizliğinden "dehşet" duyuyor
[Fotograf: AA]

Asfour, basın toplantısında, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Dima Asfour, "Kavgacı savaş çığırtkanlığı karşısında uluslararası toplumun eylemsiz kalması nedeniyle dehşet içindeyiz" ifadesini kullandı.

Batı'nın İsrail'e desteğini eleştiren Asfour, şunları kaydetti:

"Batı'da, genel olarak, 1948'den bu yana yaptığı gibi Filistinlilere yönelik etnik temizliğini devam ettiren İsrail'e, hükümetlerin kimin daha politik, askeri ve diplomatik desteği sağlayacağına ilişkin birbiriyle yarıştığını görüyoruz."

Uluslararası hukuk kurallarının doğruluğunun, devletler tarafından yalnızca "politik olarak uygun olduğunda değil her koşulda uygulanmaya bağlı olduğunu" belirten Asfour, "Uluslararası hukuk, İsrail'in işlediği ağır ihlaller konusunda açık" dedi.

Son dönemlerde bölgedeki durumun "ciddi ve sorumluluk sahibi liderlik" gerektirdiği değerlendirmesinde bulunan Asfour, "Hiçbir hükümet yetkilisi, Filistinli sivillerin toplu öldürülmesinin ya da bunun devam etmesinin suç ortağı olarak görülmek istememeli" görüşünü paylaştı.

"Toplu vahşetlerin daha da artmasını önleme" çağrısı

Toplantıya katılan İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) yetkilisi de konuşmasında, "Daha fazla toplu vahşetin yakın olduğuna ilişkin açık işaretler var" dedi.

Temsilci, BM İnsan Hakları Konseyinin hak ihlallerini ele alma konusunda görevi olduğuna işaret ederek, konseyin "çifte standart iddiaları nedeniyle konu hakkında sıklıkla kutuplaştığını" söyledi.

Çatışmadaki mevcut gelişmelerin "önemli bölgesel ve küresel endişeye neden olduğunu" kaydeden temsilci, "Konseydeki ülkeleri toplu vahşetlerin daha da artmasını önlemek ve hayati yardımların ihtiyaç duyanlara ulaşmasını sağlamak için bölgesel gruplarla çalışmaya teşvik ediyoruz" ifadesini kullandı.

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