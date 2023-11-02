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Dünya
AA 02.11.2023 22:30

BM: Hastaneler çatışmaya dahil edilemez

Birleşmiş Milletler (BM), Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesinin yakıtının tükenmesi nedeniyle çalışmalarını durdurmasını Gazze'deki trajik insani durumun göstergesi olarak nitelendirerek, "Hastaneler çatışmaya dahil edilemez" mesajını verdi.

BM: Hastaneler çatışmaya dahil edilemez
[Fotograf: AP]

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, Gazze'deki duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

21 Ekim'den bu yana Gazze'ye toplam 227 yardım tırının giriş yaptığını belirten Dujarric, Filistin halkının ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli yardım miktarının düzenli bir şekilde aktarılmasının önemine işaret etti.

Gazze'deki Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesinin yakıtının tükenmesi nedeniyle çalışmalarını durdurmasını Gazze'deki trajik insani durumun göstergesi olarak nitelendiren Dujarric, yakıt sevkiyatının gerçekleşmesi gerektiğini söyledi.

Dujarric, hastanelerin boşaltılamayacağını ve taşınamayacağını vurgulayarak, "Hastaneler çatışmaya dahil edilemez" dedi.

BM Yakın Doğu'daki Filistin Mültecilerine Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) operasyonlarını sürdürmesi için hala 100 milyon dolara ihtiyacı olduğunu belirten Dujarric, ajansın tehlikeli koşullar altında görevini sürdürmeye devam ettiğini dile getirdi.

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