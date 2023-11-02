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Dünya
AA 02.11.2023 22:28

Barselona'da camiye saldıran Neonazilere 2,5 yıla kadar hapis cezası

İspanya'nın doğusundaki Barselona kentinde 2017-2019 yılları arasında bir camiye belirli aralıklarla saldırıda bulunan Neonazi gruplara bağlı 14 sanığa verilen 1 ila 2,5 yıl hapis cezaları, 30 bin euro tazminat şartıyla ertelendi.

Barselona'da camiye saldıran Neonazilere 2,5 yıla kadar hapis cezası
[Fotograf: Reuters]

Ulusal Demokrasi (Democracia Nacional) ve Ulusal Cephe (Frente Nacional) adlı aşırı sağcı Neonazi gruplara bağlı 14 gencin 2017-2019 yılları arasında Barselona'nın Nou Barris Mahallesi'ndeki bir camiye belirli aralıklarla yaptığı saldırılarla ilgili dava sonuçlandı.

Barselona İl Mahkemesi'ndeki duruşmada, nefret suçlarına bakan savcılığın 14 sanık için talep ettiği 10 yıla kadar hapis cezası varılan anlaşmayla 1 ila 2,5 yıla düşürüldü.

Taraflar arasında varılan anlaşmayla da sanıkların Nou Barris Müslüman toplumuna toplamda 30 bin euro tazminat ödemesi karşılığında hapis cezaları tecil edildi.

Kollarında Nazi dövmeleriyle mahkemeye çıkan sanıklar, iki yıl boyunca sosyal medyadan tehdit ettikleri camiye saldırıda bulunmuş, duvarlarına İslamofobi içerikli grafitiler yapmıştı.

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