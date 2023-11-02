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Dünya
AA 02.11.2023 22:08

Gazze'deki hükümet: İsrail, askeri hedefleri değil yerleşim alanlarını vuruyor

Gazze'deki hükümet, İsrail'in "7 Ekim'den bu yana bölgede binlerce askeri hedefi vurduğuna" ilişkin açıklamasını yalanladı.

Gazze'deki hükümet: İsrail, askeri hedefleri değil yerleşim alanlarını vuruyor
[Fotograf: Reuters]

Hükümetin Medya Ofisinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ni hedef alan 12 bin bombalamada binlerce askeri hedefin vurulduğu yönündeki iddiasının gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Açıklamada, "İsrail, gerçekte yerleşim alanlarını, vatandaşların konutlarını, kadınları, çocukları, fırınların önündeki insan kuyruklarını, hastane ya da kilisede toplanan insanları hedef alıyor" ifadesine yer verildi.

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İsrail'e tüm dünyanın gözü önünde vurulan bu hedeflerin mahiyetini açıklama daveti yapılarak, böyle bir durumun, İsrail'in yalanlarına ve sahtekarlığına kanıt olacağı kaydedildi.

İsrail ordusu gün içerisinde yaptığı açıklamada, çatışmaların başlangıcından bu yana Gazze Şeridi'ne 12 binden fazla baskın düzenlendiğini, baskınların "binlerce askeri hedefi" hedef aldığını öne sürmüştü.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme” gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315’i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail’e göre 31 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’ndeki çatışmalarda ölen asker sayısı 18’e yükselirken, Kassam Tugaylarının elinde 242 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail saldırılarda 3 bin 760'ı çocuk, 2 bin 326'sı kadın olmak üzere 9 bin 61 Filistinliyi öldürürken, en az 32 bin kişiyi yaraladı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs’te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 134 Filistinliyi öldürdü.

Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi de İsrail ordusu tarafından hedef gösterilirken İsrail ordusu El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini vurdu, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayına bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini bombaladı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 49 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.

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