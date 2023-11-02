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Dünya
AA 02.11.2023 22:35

Gazze'deki hükümet: İsrail kasıtlı olarak mülteci kamplarını hedef alıyor

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, İsrail'in saldırılarını "kasıtlı şekilde" Filistin mülteci kamplarına yoğunlaştırdığını, bu saldırıların onlarca can kaybı, yüzlerce yaralanmaya yol açtığını bildirdi.

Gazze'deki hükümet: İsrail kasıtlı olarak mülteci kamplarını hedef alıyor

Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya, batısındaki Eş-Şati ve El-Bureyc, orta kesimindeki El-Megazi mülteci kamplarını hedef aldığı belirtildi.

Açıklamada, "İşgal güçleri, son saatlerdeki hava saldırılarını kasıtlı şekilde en yoğun ve nüfusu yüksek mülteci kamplarına yoğunlaştırdı." ifadeleri kullanıldı.

Bu saldırıların onlarca can kaybı ile yüzlerce yaralanmanın yanı sıra çok sayıda konutta geniş çapta tahribata yol açtığı belirtilen açıklamada, saldırıların "İsrail'in can kaybının artması yönündeki isteğini teyit ettiği" aktarıldı.

Binlerce Filistinlinin yaşadığı mülteci kampları genel olarak dar bölgelerde sacdan ya da birbirine bitişik şekilde betondan yapılmış evlerden oluşuyor.

İsrail'in 31 Ekim'de Cibaliya Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda ölü, yaralı ve kayıp sayısının 1000'e yükseldiği bildirilmişti.

İsrail ordusunun bugün Bureyc Mülteci Kampı'nı hedef aldığı hava saldırısında 15 Filistinlinin öldüğü belirtilmişti.

Ordu ayrıca bugün yoğun saldırılar başlatacağını belirterek, Şati Mülteci Kampı sakinlerine "acil şekilde bölgeyi tahliye etme" çağrısında bulunmuştu.

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