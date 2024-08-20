Bir Avrupa ülkesi daha zorunlu askerliği yeniden uygulamaya koyuyor

Hırvatistan 2025'ten itibaren zorunlu askerliği yeniden uygulamaya koyuyor.

Bu adım, Rusya'nın Ukrayna saldırısının ardından Avrupa'da artan gerginliğin yanı sıra, Balkanlar'da belirgin bir silahlanma yarışıyla geldi.

Hırvatistan’da zorunlu askerlik süresi altı ay olarak belirlenmiş durumda ve 18-27 yaş arası erkek vatandaşlar bu hizmete tabi tutulacak.

Sırbistan da yeniden başlatmayı düşünüyor

Avrupa'daki diğer ülkeler de artan bölgesel gerginliklere yanıt olarak benzer önlemleri değerlendiriyor veya zorunlu askerlik hizmetini yeniden uygulamaya koyuyor.

Letonya geçen yıl Rusya'nın Ukrayna'yı tam ölçekli işgalinin oluşturduğu tehdide yanıt olarak askerlik hizmetini yeniden başlattı.

Hırvatistan'ın Balkanlar'daki en büyük rakibi olan Sırbistan da askerlik hizmetini yeniden başlatmayı düşünüyor.

Bu karar, ülkenin 2008 yılında gönüllülük esasına dayalı sisteme geçmesiyle askıya alınan zorunlu askerliğe geri dönüş anlamına geliyor.

"Bu alanda herhangi bir tasarruf olmayacak"

Bakan, perşembe günü Hırvat yayın kuruluşu RTL'ye yaptığı açıklamada, "Askerlerin, astsubayların ve subayların maaşlarını, maddi haklarını, sadece kişisel gelirleriyle değil, günlük ücretleriyle ve hak ettikleri her şeyle artırdık" dedi.

Bakan, "Silahlı Kuvvetlerimizin modernizasyonu ve teçhizatı, müttefiklerimiz ve NATO liderliğiyle varılan anlaşmaya uygun şekilde planlandığı gibi ilerliyor" dedi ve bu alanda herhangi bir tasarruf olmayacağını sözlerine ekledi.

İngiltere'nin eski başbakanı Rishi Sunak, bu yılın başlarında Muhafazakar Parti'nin genel seçimleri kazanması halinde 18 yaşındakilerin zorunlu askerlik hizmetine tabi tutulacağını duyurmuştu. Ancak partisi kazanamadı.

Eski başbakan, zorunlu ulusal hizmete ilişkin planlarının, “giderek daha da belirsizleşen bir dünyada” toplumu birleştirmeye ve gençlere “ortak bir amaç duygusu” kazandırmaya yardımcı olacağını vurguladı.

Danimarka askerlik süresini uzatmayı planlıyor

Ulusal hizmetin uygulandığı diğer ülkeler arasında İsveç, Danimarka ve Norveç yer alıyor.

Örneğin İsveç'te, gençler gerekli fiziksel ve zihinsel testleri geçmeleri koşuluyla dokuz ila 15 ay arasında askerlik hizmeti yapıyor. Her yıl yaklaşık 8 bin erkek ve kız çocuğu katılıyor.

Danimarka'da erkeklerin dört ay boyunca askere gitmesi gerekiyor ancak eğitimlerini tamamlayana kadar askerliği erteleyebiliyorlar.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından Danimarka, zorunlu askerlik süresini 11 aya çıkarmayı ve kadınlar için askerliği gönüllülükten ziyade zorunlu hale getirmeyi planlıyor.

Norveç'in planı oldukça seçici... Uzmanlar, 2023'te 10 binden az kişinin kabul edileceğini ve bunun prestijli yerler için rekabetçi bir süreç olacağını söylüyor.