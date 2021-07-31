Filistinli aktivist Ahmet Salah, sivil Yahudi işgalcilerin Beytullahim’e bağlı El-Hızır beldesinde Filistinlilere ait 140 zeytin ağacını püskürttükleri çok miktardaki tarım ilaçlarıyla itlaf ettiklerini söyledi.

Zeytin ağaçlarının 8 dönüm arazi üzerinde dikili ve ortalama 4 yaşında olduğunu vurgulayan Salah, sivil Yahudi işgalcilerin çevredeki Neve Daniel ile Elazar Yahudi yerleşim birimleri sakinleri olduğunun altını çizdi.

Sivil Yahudi işgalcilerin Filistinlilere yönelik saldırıları

Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde yaşayan Filistinliler, geçimlerini zeytin ağaçlarından sağlıyor. Sivil Yahudi işgalciler, zaman zaman kırsal kesimlerde bulunan bahçelere saldırıyor. Saldırıların özellikle zeytin hasadının başladığı mevsimlerde arttığı ifade ediliyor.

İsrail'in 1967'deki savaşın ardından işgal ettiği Batı Şeria'da, yaklaşık 250 yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerleşim birimlerinde 400 binden fazla Yahudi yerleşimci yaşıyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.