Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, saat 12.30 sıralarında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Girne bölgesinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.

Yangın bölgesine giden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yetkililerden bilgi aldı. Tatar, yaptığı açıklamada, haberi alır almaz bölgeye geldiğini söyledi.

[Fotoğraf: AA]

"Helikoptere ihtiyaç olabilir"

Yangının söndürülmesi için olağanüstü bir gayret gösterildiğini belirten Tatar, "Köylüler, muhtar, itfaiye ekipleri, sivil savunma, herkes burada." dedi.

Alevlerin ilerleyip dağın diğer tarafına geçmemesi için çaba harcandığını anlatan Tatar, konuyla ilgili olarak Türkiye ve Birleşmiş Milletler'in (BM) de bilgilendirildiğini, helikopter ihtiyacının olabileceğinin altını çizdi.

[Fotoğraf: AA]

Başbakan Ersan Saner de bölgeye giderek çalışmaları yerinde inceledi.

Gelişmelerin yakından takip edildiğini dile getiren Saner, yangınla ilgili olarak Başbakanlıkta bir kriz masası oluşturulduğunu duyurdu.