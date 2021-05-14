İsrail'in bazı Filistinli aileleri zorla evlerinden çıkarma planı nedeniyle gerilimin arttığı Doğu Kudüs'teki Şeyh Cerrah Mahallesi'nde bir grup sivil Yahudi işgalci ile Filistinlilerin birbirlerine taş atmaları sosyal medyada paylaşıldı.

Görüntülerde, sivil Yahudi işgalcilerden ikisinin tabancalarını çıkarıp Filistinlilerin olduğu bölgeye doğru ateş açtığı anlar kameraya yansıdı.

Şeyh Cerrah'ta sivil Yahudi işgalcilerin ateş açması nedeniyle herhangi bir yaralanma rapor edilmedi.

Filistinli ailelere destek için düzenlenen gösteride 9 gözaltı

Öte yandan İsrail polisi, Şeyh Cerrah Mahallesi'nde evlerinden zorla çıkarılma tehdidiyle karşı karşıya olan Filistinli ailelere destek için gösteri düzenleyen gruba müdahale etti.

Polis göstericileri dağıtmak için ses bombası kullandı, 9 kişiyi gözaltına aldı.

İşgal altındaki Doğu Kudüs ile Batı Şeria'da 750 bine yakın sivil Yahudi işgalci bulunuyor.

Çoğu silahlı olan sivil Yahudi işgalciler, işgal boyunduruğu altındaki Filistinlilerin hayatını daha da zorlaştırıyor.