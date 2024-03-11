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Dünya
AA 11.03.2024 00:27

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da yerel seçimler tekrarlanacak

Sırbistan'da 17 Aralık 2023'te yapılan erken yerel seçimler, başkent Belgrad'da tekrarlanacak.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da yerel seçimler tekrarlanacak
[Fotograf: AFP]

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, ulusa sesleniş konuşmasında, ülkede 17 Aralık 2023'te yapılan erken yerel ve genel seçimlere yönelik açıklamalarda bulundu.

Vucic, seçimlerden sonra Belgrad Belediyesi'nde çoğunluk sağlanmadığı ve belediye meclisi kurulamadığı için buradaki yerel seçimlerin tekrarlanacağını söyledi.

Sırp İlerleme Partisinin (SNS) Belgrad'daki tekrarlanacak yerel seçimlerdeki adayının Aleksandar Sapic olacağını belirten Vucic, seçimlerin 2 Haziran'da tekrarlanmasını planladıklarını kaydetti.

Vucic ayrıca, SNS öncülüğündeki "Aleksandar Vucic-Sırbistan Durmamalı" ittifakının birkaç gün içerisinde yeni hükümette yer alacak isimleri kendisine ileteceğini ifade etti.

Sırbistan'ın silahlanmasının bölgede tehdit olarak adlandırılması yorumlarına değinen Vucic, "Sırbistan, bölgedeki birini tehdit etmek için değil, kendini korumak için silahlanıyor." diye konuştu.

Bu arada, Belgrad'daki yerel seçimlerde SNS oyların yüzde 39,93'ünü alırken, muhalefet kanadı partilerden oluşan "Sırbistan şiddete karşı" ittifakı ise oyların yüzde 35,39'unu almıştı.

Öte yandan, ülkedeki erken genel seçimlerde Cumhurbaşkanı Vucic'in desteklediği ve 2012'den bu yana iktidarda olan SNS öncülüğündeki "Aleksandar Vucic-Sırbistan Durmamalı" ittifakı oyların yüzde 46'sını alarak seçimi zaferle tamamladığını ve 250 sandalyeli meclise 129 milletvekilini sokmayı başardığını duyurmuştu.

Ülkede yeni hükümetin kısa sürede kurulması bekleniyor.

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