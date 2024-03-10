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Dünya
AA 10.03.2024 23:56

İsrail polisi, yüzlerce Filistinlinin Mescid-i Aksa'ya girişini engelledi

İsrail polisi, Ramazan ayının ilk teravihini işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da kılmak isteyen yüzlerce Filistinlinin girişini engelledi, birçoğunu darbetti.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail polisi, Mescid-i Aksa'ya sadece kadın ve 40 yaş üstü erkeklerin girişine izin verirken, yüzlerce Filistinlinin girişine de izin vermedi.

Ramazan ayının ilk teravihini kılmak için gelen çok sayıda Filistinlinin Harem-i Şerif'in Meclis Kapısı'nda toplandığını belirten görgü tanıkları, İsrail polisinin burada çok sayıda Filistinliyi darbederek Mescid-i Aksa'ya girişini engellediğini aktardı.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın bu sabahki haberinde, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Ramazan ayı boyunca fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleme kararını verme sorumluluğunu kendi üzerine aldığı belirtilmişti.

Haberde, İsrail iç istihbarat servisi ŞABAK (Şin-Bet) ile ordunun daha önce, sonucu büyük olaylara yol açabilecek olan fanatik Yahudilerin ramazan ayı boyunca Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleme kararını kendi sorumluluğuna alma çağrısı yaptığı ifade edilmişti.

Öte yandan İsrail hükümeti 5 Mart'ta yaptığı yazılı açıklamada, iktidar ortağı aşırı sağcıların talebinin aksine ramazan ayında işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'da Filistinlilerin ibadet etmesine kısıtlama getirmeyeceğini ileri sürmüştü.

Filistinliler, Doğu Kudüs'ün müstakbel bağımsız Filistin devletinin başkenti olduğunu ancak, İsrail’in Mescid-i Aksa da dahil Doğu Kudüs'ü Yahudileştirerek kimliğini değiştirmeye çalıştığını vurguluyor.

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İsrail polisi, yüzlerce Filistinlinin Mescid-i Aksa'ya girişini engelledi
İsrail polisi, yüzlerce Filistinlinin Mescid-i Aksa'ya girişini engelledi
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