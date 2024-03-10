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Dünya
AA 10.03.2024 20:12

İsrail ordusu Lübnan’a yönelik muhtemel bir kara saldırısı için tedarik tatbikatı yaptı

İsrail ordusu, Lübnan’a yönelik muhtemel bir kara saldırısına hazırlık için ülkenin kuzeyinde geçen hafta lojistik tedarik tatbikatı yaptığını duyurdu.

İsrail ordusu Lübnan’a yönelik muhtemel bir kara saldırısı için tedarik tatbikatı yaptı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, “(Tatbikat) Modelde, askeri kuvvetler acil bir durum senaryosunda, kuzey bölgesinde savaşan ve hareket eden askerlere ekipman, su, yakıt ve mühimmat transfer tatbikatı yaptı.” denildi.

İsrail’in Gazze’deki saldırılarında askerlerine havadan ekipman ulaştırdığı belirten açıklamada, “Ordunun kuzeyde de benzer operasyonları gerekirse ateş altında yapacağı” savunuldu.

İsrail'in Kanal 13 televizyonunda yer alan haberde, kuzeyde genel bir savaşın çıkması ihtimaline karşı İsrail ordusunun Lübnan'a kara saldırısı seçeneğine hazırlandığı ileri sürülmüştü.

Genelkurmay Başkanının Lübnan'a olası kara saldırısı planı hazırlaması için İsrail ordusundan üst düzey bir generali görevlendirdiği iddia edilirken, olası planda Hizbullah'ı İsrail sınırından 8 ila 10 kilometre geriye püskürtmek için "sınırlı kara saldırısı" dahil farklı seçeneklere yer verileceği savunulmuştu.

İsrail ordusu ve Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten beri yaşanan çatışmalarda, 239 Hizbullah mensubu, 49 Lübnanlı sivil, 11 Emel Hareketi, 12 Hamas, 12 İslami Cihad mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 11 asker öldü.

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