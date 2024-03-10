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Dünya
AA 10.03.2024 19:54

Arap ülkelerinin çoğu, ramazan ayının yarın başlayacağını duyurdu

Suudi Arabistan dahil pek çok Arap ülkesi yarın ramazan ayının başlangıcı olduğunu açıkladı.

Arap ülkelerinin çoğu, ramazan ayının yarın başlayacağını duyurdu
[Fotograf: AA]

Suudi Arabistan Kraliyet Divanı'ndan yapılan açıklamaya göre ramazan hilali görüldü, 11 Mart Pazartesi günü ramazanın ilk günü olacak.

Yemen, Kuveyt, Bahreyn, Lübnan, Filistin, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) yapılan açıklamalarda da ramazan ayının 11 Mart Pazartesi günü başlayacağı bilgisi verildi.

Ürdün ve Umman ise hilalin görülmemesi nedeniyle ramazanın salı günü başlayacağını açıkladı.

İslam ülkelerinin bazılarının hilalin dünyanın herhangi bir yerinde görülmesini veya görülebilirliğini değil kendi ülkelerinde görülebilirliğini esas alması nedeniyle ramazanın başlangıcında farklılıklar yaşanabiliyor.

Türkiye'de Diyanet İşleri Başkanlığı da ramazan ayının başlangıcı ve bayramların tespitinde, öteden beri İslam alimlerinin büyük çoğunluğunca benimsenmiş hilalin yerel görülmesini değil dünyanın herhangi bir yerinden görülmesini (ihtilaf-ı metali) esas alıyor.

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