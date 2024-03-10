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Dünya
AA 10.03.2024 20:36

Yahudi işgalciler, Batı Şeria'nın Kuzey Ağvar bölgesinde yeni işgal birimi kuruyor

Bir grup sivil Yahudi işgalcinin, Batı Şeria'nın Kuzey Ağvar bölgesinde yeni işgal birimi kurmaya başladığı duyuruldu.

Yahudi işgalciler, Batı Şeria'nın Kuzey Ağvar bölgesinde yeni işgal birimi kuruyor
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, bir grup Yahudi işgalci, Kuzey Ağvar'ın Ayn es-Sakut beldesinin güneyinde turistik nitelikte bir işgal birimi kurmaya başladı.

Güzel doğal alanların olduğu Ayn es-Sakut beldesi su pompalarına, verimli tarım arazilerine sahip.

Filistin Dışişleri Bakanlığı, işgal birimi kurulmasının "en güçlü ifadelerle" kınandığını açıkladı.

Bunun "İsrail'in daha fazla Filistin toprağını kontrol etme, yerleşimleri daha fazla derinleştirip genişletme yönündeki resmi girişimi" olarak nitelendirildiği açıklamada, uygulamanın "Filistin devletinin hayata geçirilmesine yönelik her türlü fırsatı baltaladığı" aktarıldı.

Bu ihlallerin arkasında sadece Yahudi işgalciler ve kurumlar değil aşırı sağcı bakanların da bulunduğu vurgulanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu kaçak yerleşimlerin kurulması, uluslararası barış iradesine ve çatışmanın iki devletli çözüm ilkesine uygun olarak siyasi yollarla çözülmesinin gerekliliği konusundaki uluslararası uzlaşıya açıkça meydan okumadır."

İsrail'de aşırı sağcı Yerleşim ve Ulusal Vizyon Bakanı Orit Strock, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı açıklamada, 3 bin 500 yeni yasa dışı konutun inşasını onayladıklarını doğrulamıştı.

İsrail'in yasa dışı yerleşim faaliyetleri

İsrail, 26 Şubat 2023'te Ürdün'ün Akabe kentinde, 19 Mart 2023'te de Mısır'ın Şarm eş-Şeyh kentinde Filistin, Ürdün, ABD ve Mısır'ın katılımıyla düzenlenen toplantılarda "yerleşim" faaliyetlerini bir süreliğine durdurmayı kabul etmişti.

İsrail'in verdiği sözlere rağmen 2023'te sivil işgal faaliyetleri, son 10 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

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