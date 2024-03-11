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Dünya
AA 11.03.2024 00:23

İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de ilk teravih kılındı

İsrail'in saldırılara devam ettiği ve çok sayıda camiyi yıktığı Gazze Şeridi'nde ilk teravih namazı kılındı.

İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de ilk teravih kılındı

Gazze'de İsrail saldırılarına hedef olan camilerin büyük bir bölümü kullanılamaz hale geldiği için çoğu bölgede teravih namazı kılınamadı. Camilerin ve meydanların dolup taştığı önceki ramazanların aksine Gazzeliler sınırlı sayıdaki mekanda teravih namazlarını kıldı.

İsrail’in, Gazze’nin elektriğini kesmesi ve yakıt girişine izin vermemesi nedeniyle Filistinliler teravih namazlarını karanlıkta kılmak zorunda kalırken, bazı bölgelerde soğuk havaya rağmen teravih namazı açık havada eda edildi.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya beldesinde sınırlı sayıda da olsa teravih için mekanlar belirlendi. Ancak İsrail'in hedef alması endişesiyle belde sakinleri teravih namazına az sayıda katılım gösterdi.

Dünyada ilk teravih namazları kılındı
Dünyada ilk teravih namazları kılındı

Teravih namazlarını kılan Gazzeliler, İsrail saldırılarının sona ermesi, yaralıların iyileşmesi, masumların korunması ve Gazze'ye barış ve istikrar gelmesi için dualar etti.

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda bombalanan 500'den fazla cami enkaza döndü.

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