Dünyada ilk teravih namazları kılındı

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, ramazan ayının ilk teravih namazı kılındı.

Kentteki camilere giden vatandaşlar, ilk teravih namazı ile ramazanın coşkusunu yaşamaya başladı. Bakü Türk Şehitliği Camii'nde de ramazanın ilk teravih namazı eda edildi.

Camileri dolduran Azerbaycanlılar, namazın ardından İslam aleminin farklı bölgelerinde sıkıntı yaşayan Müslümanların huzur ve refaha kavuşması için dua etti.

KKTC

Başkent Lefkoşa başta olmak üzere KKTC'nin tüm kentlerindeki camilerde teravih için saf tutan Müslümanlar, namazdan sonra ramazan ayının hayırlara vesile olması için dua etti.

Gazimağusa kentindeki Osman Fazıl Polat Paşa Camisi'nde teravih namazı sonrası cemaat, İsrail'in Gazze'deki katliamlarını kınayarak, saldırılarda yaşamını yitiren Filistinliler için dua etti.

KKTC Din İşleri Başkanı Prof. Dr. Ahmet Ünsal, ramazan dolayısıyla yayımladığı mesajda, bu mübarek ayda oruç tutmanın yanı sıra bol bol Kur'an-ı Kerim okunması, muhtaçlara yardım eli uzatılması, kardeşlik duygularının pekiştirilmesi ile yoksulların sevindirilmesi gerektiğini kaydetti.

Ünsal, mesajında vatandaşlardan, başta Gazze olmak üzere tüm mazlumlar için ramazanda dua etmelerini isteyerek, "Bu vesile ile tüm halkımızın ramazan ayını tebrik ediyor, salimen ve bol manevi kazançlarla bayrama ulaşabilmeyi Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum" ifadesini kullandı.

Bosna Hersek

Müslümanlar için 11 ayın sultanı olarak adlandırılan ramazanın gelişi, Saraybosna'daki Sarı Tabya'da atılan topla duyuruldu.

Çok sayıda ailenin katıldığı etkinlikte, yüzlerce çocuk ellerinde taşıdıkları balonları havaya bıraktı.

Osmanlı döneminden beri devam eden ramazan ayı adetlerinden top atma geleneği, başta Saraybosna olmak ülkenin diğer şehirlerinde de devam ediyor.

Özbekistan

Başkent Taşkent'te Müslümanlar, başta Hazret İmam, Minar, Şeyh Zayniddin, Mirza Yusuf, Hoca Alambardar, Kamalan ve İslam Ata camileri olmak üzere kent genelindeki camilerde teravih için saf tuttu.

Camileri dolduran Müslümanlar, namazın ardından ramazanın hayırlara vesile olması için dua etti.

Bu arada, ülkenin büyük şehirlerinde teravih namazlarının kılındığı camilerin bulunduğu caddeler, trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla akşam saatlerinde geçici olarak kapatıldı.

Özbekistan Müslümanlar Dini İdaresi yetkilileri, daha önce ramazan boyunca ülke genelindeki 2 bin 200'e yakın camide teravih kılınacağını, 1500'ü aşkın camide de hatim indirileceğini bildirmişti.

Kırgızistan

Ramazan ayının başlamasıyla camiyi dolduran Müslümanlar, ülkenin müftüsü Abdulaziz Zakirov'un vaazını dinledi.

Ezanın okunmasıyla yatsı ve teravih namazı hatimle iki saatte kılındı.

Cami imamı Abdullah Akparalı Uulu, "Ramazan coşkusu geldi. Allah, tüm Müslümanların dileklerini kabul etsin" dedi.

Akparalı Uulu, tüm dünya Müslümanlarına ülkelerinde huzur ve bereket temennisinde bulundu.

Kırgızistan'da 2 binden fazla camide ramazan boyunca iftar sofraları açılacak ve teravihler hatimle kılınacak.

Irak

Kerkük Bağdat Yolu semtindeki Büyük Nur Camisi ile Musalla semtindeki Avcı Camisi'nde kılınan ilk teravihte çok sayıda Müslüman saf tuttu.

Cemaat, teravih sonrası Irak'a bir an önce istikrar ve huzurun gelmesi için dualar etti.

Büyük Nur Camisi İmam Hatibi Ahmed Hurşit, tüm İslam aleminin ramazan ayını kutlarken yıllardır savaş, terör ve iç çatışmalara sahne olan Irak'ın barışa ve huzura kavuşması duasında bulundu.

Suriye

İdlib, Afrin, Bab, Cerablus, Azez, Çobanbey, Tel Abyad ve Rasulayn'da yaşayan yüz binlerce kişi, camilere akın etti.

İlk teravih namazını eda etmek isteyen çok sayıda kişi camileri doldurdu.

Camilerde ramazan ayının başlaması dolayısıyla teravih öncesi Kur'an-ı Kerim okundu.

Teravih namazı sonrası Suriye'de iç savaşın son bulması ve İslam dünyası için dualar edildi, ülkeye barış ve huzurun gelmesi temennisinde bulunuldu.

Rusya

Başkent Moskova’daki Müslümanlar başta Moskova Merkez Camisi ve diğer camileri ramazan ayının başlaması nedeniyle doldurdu. Camilerde ramazan ayının ilk teravih namazı kılındı.

Namazın ardından tüm İslam alemi için dualar edildi.

Rusya Federasyonu'na bağlı diğer bölgelerde Müslüman nüfusun yoğun yaşadığı şehirlerde de teravih namazları kılındı.

Almanya

Köln'de, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) bünyesindeki Köln Merkez Camisi'nde ilk teravih namazı öncesinde DİTİB Genel Başkanı Muharrem Kuzey vaaz verdi.

Yatsı ve teravih namazını kılan Müslümanlar, mübarek ramazan ayının İslam alemi başta olmak üzere tüm insanlığa barış, huzur ve esenlik getirmesi için dua etti.

DİTİB Genel Başkanı Kuzey, 11 ayın sultanı ramazan ayı dolayısıyla yazılı bir mesaj yayımladı.

Kuzey, mesajında, "Ramazan ayı, irademizi terbiye eden, bireysel ve toplumsal duyarlılığımızı güçlendiren, beraberinde getirdiği güzel öğretilerle yaşantımızı güzelleştiren bir rahmet mevsimidir. Ramazan her zaman hoş gelir. Yüce Rabbimizden temennimiz bizleri de hoş bulması, hayatımızı hoş kılması ve bizlerden hoş ayrılmasıdır” ifadelerini kullandı.

Ramazan ayında manevi duyguların yoğun olarak yaşandığını dile getiren Kuzey, şunları kaydetti:

"Orucu sadece midemizle değil, elimizle, ayağımızla, gözümüzle kulağımızla da tutmaya çalışırız. Dilimizi yalandan, gıybet ve iftiradan; gözümüzü harama bakmaktan, ellerimizi günaha uzatmaktan, ayaklarımızı yanlışa sapmaktan muhafaza etmek için uğraşırız. Kur'an-ı Kerim'in inmeye başladığı bu mübarek ayda Kur'an-ı Kerim'i hayatımıza indirmeyi amaçlarız. Gerek bireysel okumalarla gerekse camilerde topluca yapılan mukabele programlarına katılarak yaratıcımızla iletişim kurarız. Zamanın kıymetini belki de saate en çok baktığımız bu ayda anlarız. Acıksak da susasak da Rabbimize verdiğimiz sözü unutmaz, ekmeğin ve suyun rabbi olan yüce Allah’a teslimiyetimizin gereğini yerine getiririz."