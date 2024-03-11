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Dünya
AA 11.03.2024 00:37

İsrail Başbakanı, Refah'a askeri operasyon fikrinden geri adım atmak istemiyor

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, uluslararası uyarılara rağmen yakın zamanda Gazze'nin güneyindeki Refah'ta Hamas'a karşı askeri operasyon başlatacaklarını söyledi.

İsrail Başbakanı, Refah'a askeri operasyon fikrinden geri adım atmak istemiyor
[Fotograf: Reuters]

Bild ve Politico'ya Refah'a askeri operasyon konusunu değerlendiren Netanyahu, "Oraya (Refah'a) gideceğiz. Ayrılmayacağız. Biliyorsunuz benim kırmızı çizgim var. 7 Ekim'deki kırmızı çizginin ne olduğunu biliyorsunuz. Bir daha asla olmayacak." dedi.

Netanyahu, Refah'ta bir askeri harekata başladıklarında, yoğun çatışma aşamasının tamamlanmasının birkaç hafta süreceğini dile getirerek, isimlerini vermeden, Hamas'a yönelik saldırıyı sürdürmek için birçok Arap liderin zımni desteğini aldığını öne sürdü.

"7 Ekim'den sonra bir Filistin devleti görmek istemiyoruz." diyen Netanyahu, uluslararası toplumdan gelen iki devletli çözüm önerilerini reddetti.

Ayrıca ramazan ayı vesilesiyle ateşkes fikrini de geri çeviren Netanyahu İsrailli rehinelerin serbest bırakılmasını görmek istediğini ancak müzakerelerde herhangi bir ilerleme göremediğini aktardı.

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