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Dünya
AA 11.03.2024 00:24

Güney Afrika Cumhurbaşkanı: İsrail UAD'nin kararlarını uygulamıyor

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, İsrail'in, Uluslararası Adalet Divanının (UAD) Gazze'de soykırım davası kapsamında verdiği tedbir kararlarını uygulamadığını söyledi.

Güney Afrika Cumhurbaşkanı: İsrail UAD'nin kararlarını uygulamıyor
[Fotograf: AA]

Cumhurbaşkanı Ramaphosa, basına yaptığı açıklamada, "İsrail, Mahkeme'nin (UAD) verdiği emre uymadı. Bu nedenle 100'den fazla kişinin katledildiği Refah bölgesindeki sorunların çözümü amacıyla mahkemeye acilen başvurmanın uygun olduğunu gördük." dedi.

UAD'nin bu konuyu nasıl ele alacağına ve başka bir olayın meydana gelmesini nasıl önleyeceğine ilişkin bir karar daha almasını istediklerini belirten Ramaphosa, "Endişe verici bir başka husus da birçok kuruluşun uyardığı gibi Gazze'de insanların artık açlıktan ölmesidir." diye konuştu.

UAD'de İsrail aleyhine açılan soykırım davası

Güney Afrika Cumhuriyeti, 29 Aralık 2023'te, 1948 tarihli Birleşmiş Milletler (BM) Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail aleyhine UAD'de dava açmıştı.

Güney Afrika, Gazze'deki durumun aciliyet teşkil etmesi sebebiyle UAD'den ihtiyati tedbirlere hükmetmesini istemiş ve tedbir talebine ilişkin duruşmalar, 11-12 Ocak'ta Lahey'deki Barış Sarayı’nda yapılmıştı.

Divan, 26 Ocak’ta açıkladığı tedbir kararlarında, İsrail’in Soykırım Sözleşmesi'nin 2. maddesinde tanımlanan fiillerin işlenmemesi için elinden gelen tüm önlemleri almasına, İsrail ordusunun Soykırım Sözleşmesi'nin 2. maddesindeki fiilleri işlemesini engelleyecek önlemleri ivedilikle almasına, Gazze’deki Filistinlilere yönelik soykırım çağrısı yapanları önlemek, engellemek ve cezalandırmak için gereken tüm adımları atmasına, Gazze’deki Filistinlilerin karşılaştığı olumsuz yaşam koşullarını ortadan kaldırmak için ihtiyaç duyulan temel hizmetlere ve insani yardımın sağlanmasını mümkün kılan acil ve etkili önlemleri almasına, Gazze’deki Filistinlilere karşı Soykırım Sözleşmesi'nin ihlalini gösteren delillerin yok edilmesini önlemek ve korunmasını sağlamak için etkili tedbirler almasına, kararın yürürlüğe girmesinden itibaren 1 ayda alınan tüm tedbirler hakkında mahkemeye bir rapor sunmasına hükmetmişti.

Güney Afrika, İsrail'in Refah'a saldırı planı nedeniyle yeni tedbir talebinde bulunmuştu

Güney Afrika, İsrail'in, Refah kentine planladığı saldırının ortaya çıkaracağı büyük çaplı öldürme, zarar verme ve yıkım eylemleri sebebiyle 13 Şubat'ta UAD'den acilen yeni tedbirlere hükmedilmesini talep etmişti.

Güney Afrika'nın başvurusunda, İsrail'in Refah kentine planladığı saldırının, hem Divan'ın 26 Ocak tarihli ihtiyati tedbir kararlarının hem de Soykırım Sözleşmesi'nin ciddi ve telafisi mümkün olmayan şekilde ihlal edilmesi anlamına geldiği belirtilmişti.

Başvuruda, UAD İç Tüzüğü'nün 75. Maddesi uyarınca davanın her aşamasında tedbir kararlarına hükmedebileceğini ve 26 Ocak'tan bu yana Gazze'de Mahkeme'nin yeni tedbirlere hükmetmesini gerektiren ölçüde önemli gelişmeler olduğu vurgulanmıştı.

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