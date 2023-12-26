Sırbistan'da seçim hilesi iddialarının ardından muhalif siyasetçiler açlık grevine başladı

17 Aralık'ta yapılan parlamento ve yerel seçim sonuçlarının iptal edilmesini isteyen 49 yaşındaki siyasetçi, açlık grevine başlayan 7 isimden biri.

Tepic'in yanı sıra, "Şiddete Karşı Sırbistan" ismi altında birleşen muhalefet ittifağından 6 siyasetçi daha açlık grevine başladı.

Seçimlerde Sırbistan Devlet Başkanı Aleksandar Vucic'in partisi zafer kazanmıştı. Ancak aralarında Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı'nın (AGİT) da olduğu bir uluslararası gözlemciler, seçimlerde "oy satın alma" ve "oy sandığı doldurma" gibi bir dizi usülsüzlük tespit edildiğini raporladı.

Cumartesiden itibaren sadece sıvı tüketerek açlık grevine başlayan Tepic, "Doktorlar durumumu olabildiğince korumaya çalışıyor. Çünkü sahte seçimler iptal edilene, seçim hilesi kabul edilene ve halkın iradesine sahip çıkılana kadar vazgeçmeyeceğim" ifadelerini kullandı.

Sırp siyasetçi, hileye hem ülke içinde hem de dışında dikkat çekmek için eyleminin gerekli olduğunu söyledi.

Savcılık, cumartesi günü polise hile iddialarını soruşturma talimatı verdi. Polisin açıklamasındaysa seçim günü kendilerine 344 şikayetin yapıldığı ve bu rakamın bir önceki seçimden düşük olduğu ifade edildi. Bu 344 şikayetin 18'inde suç unsuruna rastlandığı açıklandı.

Açlık grevine son verin çağrısı

Uluslararası gözlemcilerin seçimlerle ilgili dikkat çektiği konulardan biri "göçmen seçmenler" olmuştu.

Yurtdışında yaşayan seçmenlerin, iktidar partisi tarafından organize edilen otobüslerle Belgrad'a getirilerek oy kullandırıldığı iddia edildi.

Bu organizasyondan Vucic'in sorumlu olduğunu öne süren Tepic, "Sırbistan'ın göçmen seçmenlere sahip tek ülke olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

Vucic ise bu suçlamaları yalanladı.

Sırbistan lideri, "Halkın iradesini koruyacağımız konusunda hiçbir şüphe yok" dedi.

Açlık grevine giden siyasetçilere seslenen Vucic, "Açlık grevindekilerin buna devam etmemesini istiyorum. Gösteri organize edebilirler. Protestolara alışığım" diye konuştu.

Partisinin eski lideri Tomislov Nikolic'in de 2011'de açlık grevine gittiğini hatırlatan Vucic, Nikolic'in bu yolla hiçbir şey başaramadığını, sadece sağlığını tehlikeye attığını söyledi.

Buna karşın açlık grevine devam etme konusunda kararlı olduğunu söyleyen Marinika Tepic, "Vucic'in söylediklerini bir süredir dinlemiyorum ya da ciddiye almıyorum. Çünkü ne zaman ağzını açsa yasayı çiğniyor, yalan söylüyor, vakit kazanmaya çalışıyor ve manipülasyon yapıyor. Son 10 yıldır bu şekilde yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Açlık grevinin olası sonuçlarının farkında olduğunu belirten Tepic şunları söyledi:

"Ölümü düşünmüyorum. Bunu da bir fedekarlık olarak görmüyorum. Bu bir mücadele ve beni canlı tutan bir yol. Bana stres altında olup olmadığımı soruyorlar. Hayır, bunu yapmasam daha fazla stres altında olurdum."

Göstericiler Belgrad Belediye Meclisi'ni basmaya çalıştı

Seçimde "Sırbistan şiddete karşı" isimli ittifakta yer alan muhalefet partilerinin "seçim hırsızlığına karşı" çağrısı üzerine, binlerce kişi dün başkentteki Devlet Seçim Komisyonu (RIK) binası önünde toplandı.

Ülkedeki seçimlerin yenilenmesi çağrısında bulunan göstericiler buradan Belgrad Belediye Meclisi binasına yürüdü.

Belediye Meclis binasına meşaleler fırlatan göstericiler, bina kapısını, pencerelerini ve güvenlik kamerasını kırdı.

Bina içerisine girişleri engellemeye çalışan polis, göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

"Sırbistan şiddete karşı" ittifakı liderlerinden Miroslav Aleksic, burada yaptığı açıklamada, polise "göstericilere zarar verme değil, onları korumaları" çağrısında bulundu.

Vucic'ten zamanında müdahalede yabancı istihbarata teşekkür

Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, yaşanan gerginliğin ardından ulusa sesleniş konuşması yaparak, kanun uygulayıcı kurumların durumu kontrol altında tuttuğunu açıkladı.

Sırbistan vatandaşlarına endişe etmemelerini söyleyen Vucic, "Biliyorum, görüntüler son derece dramatik, camlarımızın kırılmasına, birilerinin evimizi yıkmak istemesine alışık değiliz. Endişe etmeyin zira, devrim diye bir şey söz konusu değil" dedi.

Vucic, bu akşam yaşananların sorumlularına ilişkin gerekli tüm adımların atılacağını vurgulayarak, "Bu akşam meclis kapısını kırmak isteyenlerle beraber toplam 1195 kişi vardı. Bazıları gerçek yüzünü gösterdi. Siyasi anlamda karşı durduklarına şiddetle yaklaştıklarını ispatladılar. Günlerdir bunu anlatmaya çalıştık" diye konuştu.

Sırbistan'dan ülkeyi korumak için Belgrad'a gelmeye hazır binlerce kişiden çağrı aldıklarını dile getiren Vucic, "Lütfen evinizde kalın. Sırbistan, kendisini ve kurumlarını korumak için güçlü bir ülke. Ülkemizin egemenliğini, bağımsızlığını koruyalım. Sırbistan'ın özgürlüğünü koruyalım. Hepinize barışı koruma çağrısında bulunuyorum" şeklinde konuştu.

Vucic, "Neyin hazırlığında olunduğunu açıkça bilen yabancı istihbarat servislerine teşekkür ediyorum. Bizim istihbarat servisine verdikleri bilgiler ışığında neyin planlandığından tam olarak haberimiz oldu ve dolayısıyla tam zamanında müdahale edildi. Şiddete karşı olduklarını savunanlar asıl ne olduklarını gösterdi. Ülkemizi yıkmalarına izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.