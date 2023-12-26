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Dünya
Fox News 26.12.2023 06:55

Evinden 309 hayvan çıkan kadın tutuklandı

ABD'nin Florida eyaletinde bir kadın, evinde 309 hayvan bulununca tutuklandı.Evdeki amonyak seviyesinin "ölümcül" düzeyde olduğu tespit edildi.

Evinden 309 hayvan çıkan kadın tutuklandı
[Fotoğraf: Polk County Polisi]

Frostproof kentinde, 48 yaşındaki Lisa Lacharite'nin evinde 164 kanatlı, 142 kedi ve üç köpek olduğu belirtildi.

Eve giren ilk polis memurunun, kafeslere kapatılmış yaklaşık 75 tavuk, tavuskuşu ve ördekle karşılaştığı aktarıldı.

Yetkililer bu hayvanlardan bazılarının zayıf ve hasta göründüğünü söyledi.

Evi kontrol eden polis memurunun, amonyak kokusunu "dayanılmaz" olarak tanımladığı ve kafeslerin yanı sıra yaklaşık 50 kedinin evin içinde koşturduğunu raporladığı belirtildi.

Lacharite, polise kedileri kurtardığını, tavukları ve kuşlarıysa sevdiğini söyledi.

Amonyak seviyesi ölümcül düzeyde

Eve gelen itfaiye ekiplerinin havadaki amonyak seviyesini ölçmek için örnek topladığı belirtildi.

Yapılan ölçüm sonucu evin içinde 70-100 ppm. amonyak bulunduğu tespit edildi. 50 ppm'in üzerindeki her rakam hayvanlar ve insanlar için ölümcül kabul ediliyor.

Lacharite'nin 75 yaşındaki annesi de evden çıkarılarak başka bir yere yerleştirildi.

5 kez hayvana eziyet, 304 kez hayvan bakımı ihmali ve yaşlı bakımı ihmaliyle suçlanan Lacharite, tutuklanarak Polk County Cezaevi'ne gönderildi.

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