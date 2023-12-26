Kuraklığa alternatif kanalizasyon suyundan geldi

Eyaletteki Su Kaynakları Denetim Kurulu'nun yaptığı toplantıda, kanalizasyon suyunun işlemden geçirilerek içme suyu haline getirilmesine yönelik proje onaylandı.

Kurulun direktörü Darrin Polhemus, "Proje tamamlandığında evlere gerçekten de eyaletteki en kaliteli suyu sağlamış olacağız" dedi.

Eyaletteki kanalizasyon suyu halihazırda tarım ve sulama için kullanılıyor. Yeni proje kapsamında, geri dönüştürülen bu sular aktif karbon filtreleme ve ultraviyole ışıkla dezenfeksiyon gibi arıtma aşamalarından geçirilecek.

Polhemus, arıtma sürecinde suyun patojen ve virüslerin giderilmesi için ek işlemlere tabi tutulacağını da belirtti.

Yetkili, bunun eyalet genelinde kuraklık durumlarına karşı sürdürülebilir bir alternatif sağlayacağına da işaret ederek, "Neticede kuraklık olsa bile atık su üretiliyor" dedi.

Kurul, ayrıca geri dönüşüm ve arıtma işlemlerini üstlenecek firmalara maddi destek sağlanacağını bildirdi.

Kaliforniya Valisi Gavin Newsom, geçen yılki açıklamasında 2030'a kadar eyalet genelinde geri dönüştürülmüş su kullanımının yüzde 9 artırılmasını hedeflediklerini belirtmişti.

Demokrat vali, 2040'taysa oranın bunun iki katına çıkmasını öngördüklerini söylemişti.

Kaliforniya, Colorado'nun ardından kanalizasyon suyunun içme amaçlı kullanılması için adım atan ikinci eyalet oldu. Colorado, kendi projesini geçen yıl onaylamıştı.