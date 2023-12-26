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Dünya
AA 26.12.2023 06:35

İsrail Savunma Bakanı, Mısır ve Katar'ın gelecekte Gazze'de taraf olamayacağını öne sürdü

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Mısır ve Katar'ın gelecekte Gazze'de yaşananlarla ilgili taraf olamayacağını savundu.

İsrail Savunma Bakanı, Mısır ve Katar'ın gelecekte Gazze'de taraf olamayacağını öne sürdü
[Fotograf: Reuters]
İsrail'in Maarif gazetesinin haberine göre, Smotrich, liderliğini yaptığı Dini Siyonizm Partisi üyeleriyle yaptığı toplantıda konuştu.
 
Aynı hataları tekrar etmeyeceklerini ve Mısır ile Katar'ın gelecekte Gazze'de yaşananlarla ilgili taraf olamayacağını iddia eden Smotrich, Mısır'ın Hamas'ın çılgınca silahlanmasına izin verdiğini öne sürerek, mümkün olan tek rolünün Gazze Şeridi sakinlerinin oraya ve oradan diğer ülkelere geçmeleri için sınırlarını açmak olacağını savundu.
 
Smotrich, Mısır ve Katar'daki yetkililerin önerileriyle ilgili olarak, savaş kabinesinin bu konuları görüşmesi gerektiğini dile getirdi.
 
"Açıklıkla söyleyebilirim ki savaş kabinesinin, Hamas'ı yok etme, rehineleri kurtarma ve Gazze Şeridi'ndeki tehdidi ortadan kaldırma hedeflerini gerçekleştirmeden savaşı durdurma yetkisi yok" ifadesini kullanan Smotrich ayrıca "İsrail'in, Hamas ve Filistin Yönetiminin teknokrat adı altında kuracağı bir hükümeti kabul etmeyeceğini" söyledi.
 
The Times of Israel gazetesinin Suudi Eş-Şark internet sitesine dayandırdığı haberinde, Mısır'ın, İsrail'in saldırılarının sürdüğü abluka altındaki Gazze'de "üç aşamalı ateşkes" ve kademeli olarak tüm esirlerin serbest bırakılmasını içeren bir teklifte bulunduğu iddia edilmişti.
 
Buna göre ilk aşamada 3 veya 4 haftaya kadar uzatılabilecek şekilde 2 haftalık ateşkesin öngörüldüğü, bu aşamada kadınlar, çocuklar, yaşlı erkekler ve hastalar olmak üzere 40 İsrailli esirin serbest bırakılmasının planlandığı ifade edilmişti.
 
Buna karşılık İsrail’in aynı kategoriden alıkoyduğu 120 Filistinliyi serbest bırakması, söz konusu süre boyunca "ateşkes sağlanması" ve "İsrail tanklarının Gazze’den çekilerek insani yardımların bölgeye ulaştırılmasının" hedeflendiği kaydedilmişti.
 
İkinci aşamada, Filistinli gruplar arasında görüşmeler sağlanarak, "Batı Şeria ve Gazze’de teknokratik bir hükümetin kurulmasının" ele alınacağı öne sürülmüştü.
 
Üçüncü ve son aşamanın ise "kapsamlı bir ateşkesin" sağlanmasının ardından, Gazze’deki İsrailli esirlerin tamamının salıverilmesi, buna karşılık sayısı daha sonra belirlenecek şekilde Filistinli esirlerin de serbest bırakılmasını içerdiği belirtilmişti.
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