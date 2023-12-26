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Dünya
AA 26.12.2023 04:22

ABD Savunma Bakanı Austin ile Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan'a 'Gazze' protestosu

Gazze'deki saldırılarına devam eden İsrail'e koşulsuz desteğini sürdüren ABD yönetiminin önemli isimlerinden Savunma Bakanı Lloyd Austin ile ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın evinin önünde toplanan Filistin destekçileri, Gazze politikası nedeniyle ABD'yi protesto etti.

ABD Savunma Bakanı Austin ile Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan'a 'Gazze' protestosu
[Fotograf: İHA]

Gazze'deki saldırılarını sürdüren İsrail'e desteği tüm dünyada eleştiri toplayan ABD yönetimine yönelik protestolar devam ediyor.

Amerikan dış politikasının karar verici isimlerinden Savunma Bakanı Lloyd Austin ile ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın evinin önünde toplanan Filistin destekçileri, Gazze politikası nedeniyle ABD yönetimini protesto etti.

ABD'de Noel gününün kutlandığı saatlerde Austin'in evinin önünde toplanan kalabalık bir grup, 'Austin, Austin uyan; soykırım sürerken uyuma' ve 'Filistin'e özgürlük' sloganları attı.

Sullivan'ın evinin önünde toplanan bir başka grup da 'Filistin sonsuza kadar özgür olacak' sloganlarıyla protestoda bulundu.

ABD'nin farklı eyaletlerinde devam eden Gazze protestolarında binlerce kişi Biden yönetiminin İsrail'e verdiği koşulsuz desteğin ve Tel Aviv'e sağladığı askeri yardımların durdurulmasını talep ediyor.

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