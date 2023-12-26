Açık 5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 26.12.2023 04:12

Filistin'den Netanyahu'nun "gönüllü göç" itirafına tepki

İsrail basını, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun, Gazze'deki Filistinlilerin gönüllü olarak başka ülkelere göç ettirilmesi için çalıştığını yazdı. Filistin Dışişleri Bakanlığı, Netanyahu'nun ve İsrailli vekillerin, Gazze'deki Filistinlilerin gönüllü olarak başka ülkelere göç ettirilmesi yönündeki açıklamalarını kınadı.

Filistin'den Netanyahu'nun "gönüllü göç" itirafına tepki

İsrail HaYom gazetesinin haberine göre, Netanyahu'nun Likud partisi milletvekilleriyle yaptığı toplantıda, "Bizim sorunumuz mültecileri kabul etmeye hazır ülkeler. Biz bunu çözmek için çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Toplantıda Gazze'deki Filistinlilerin göç ettirilmesi meselesine değinen İsrailli vekil Danny Danon, şunları kaydetti:

"Dünya fiili olarak bu meseleyi tartışıyor. Kanada Göç Bakanı Marc Miller bu konu hakkında alenen konuştu. Keza (ABD'nin 2024'te Cumhuriyetçi Partinin başkan aday adaylarından) Nikki Haley de. Gazze'den ayrılarak üçüncü bir ülkeye gitmek isteyenlerle ilgili İsrail içinde bir ekip oluşturmalıyız."

Danon'un bu sözleri üzerine Netanyahu, "Biz bunun için çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Filistin Netanyahu'nun açıklamalarını kınadı

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Netanyahu'nun ve İsrailli vekillerin, Gazze'deki Filistinlilerin gönüllü olarak başka ülkelere göç ettirilmesi yönündeki açıklamaları kınandı.

Açıklamada, "Netanyahu'nun bu itirafları, Gazze'ye yönelik saldırıların ve soykırım suçlarının derhal durdurulması için cesur bir uluslararası tutumu gerektiriyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

Bu açıklamaların, Netanyahu'ya destek veren ülkelere tokat niteliğinde olduğu ifade edilen açıklamada, "Bu açık ve net itiraflar, Netanyahu öncülüğünde Gazze'deki Filistin halkına yönelik yürütülen soykırım savaşının gerçek hedeflerini ortaya koyuyor." ifadesine yer verildi.

Hamas'tan yapılan açıklamada da Netanyahu'nun ve İsrail ordusunun hedeflerine ulaşmada başarısız olduğu aktarılarak, açıklamalar, "saldırganlığın uzatılma çabası" olarak nitelendirildi.

Açıklamada, Filistin halkının, topraklarından ve kutsallarından uzaklaştırılmasına yönelik planlara kesinlikle izin vermeyeceği vurgulandı.

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich de geçen ay yaptığı açıklamada, Gazze'deki Filistinlilerin gönüllü olarak başka ülkelere göç etmesinin "doğru insani çözüm" olduğunu iddia etmişti.

ETİKETLER
Filistin - İsrail Çatışması İsrail Netanyahu Gazze
Sıradaki Haber
İsrail güçleri Batı Şeria'da 7 Filistinliyi yaraladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
04:26
ABD Savunma Bakanı Austin ile Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan'a 'Gazze' protestosu
03:58
Avcılar'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
03:38
Anadolu Otoyolu'nda lastiği patlayan tır şarampole devrildi
02:56
İsrail güçleri Batı Şeria'da 7 Filistinliyi yaraladı
02:48
İzmir açıklarında 55 düzensiz göçmen yakalandı
02:29
Sultangazi'de silahlı kavga: 1 yaralı
Atlı kızaklar Çıldır Gölü'ne çıkmaya başladı
Atlı kızaklar Çıldır Gölü'ne çıkmaya başladı
FOTO FOKUS
Kış aylarında sürüş tekniği değişmeli
Kış aylarında sürüş tekniği değişmeli
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ