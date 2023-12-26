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Dünya
AA 26.12.2023 02:52

İsrail güçleri Batı Şeria'da 7 Filistinliyi yaraladı

İsrail güçleri ve İsrailli işgalcilerin, Batı Şeria'da düzenlediği saldırılarda 7 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

İsrail güçleri Batı Şeria'da 7 Filistinliyi yaraladı

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin, baskın düzenlediği Nablus kentinin Burka kasabasında darbettiği 43 yaşındaki Filistinli bir kadının, Rafidya Hastanesine nakledildiği kaydedildi.

Açıklamada, Nablus'un kuzeyinde Deyr Şeref Kavşağı noktasında Yahudi işgalciler tarafından saldırıya uğrayan 31 yaşındaki Filistinli gence ekiplerin müdahale ettiği ifade edildi.

Tulkerem'in kuzeydoğusunda Attil kasabasında çıkan olaylarda ayağına şarapnel parçası isabet eden bir kişinin ve Doğu Kudüs'te bir kontrol noktasında İsrail askerlerinin saldırısı sonucu yaralanan birinin hastaneye kaldırıldıkları bilgisi verildi.

Öte yandan Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan habere göre, Yahudi işgalcilerin Selfit kentinde düzenlediği saldırıda 2 Filistinliyi yaraladı.

İşgalciler tarafından darp edilen Hasan Yusuf Selman ve Said Hasan el-Kadi isimli Filistinlilerin vücudunda morluklar ve kırıklar oluştu.

Cenin kentinin batısında yer alan Sile ez-Zahr kasabasında da İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu elinden yaralanan bir Filistinli hastaneye kaldırıldı.

İsrail güçlerinin ayrıca kentin güneyinde bir askeri kontrol noktasında 17 kişiyi gözaltına aldığı bilgisi verildi.

Filistin Esirler Cemiyeti ve Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Filistin Esir İşleri Heyeti, İsrail güçlerinin Tulkerim, Nablus, Ramallah, Beytullahim, El Halil ve Doğu Kudüs'te düzenlediği baskınlarda 35 kişiyi gözaltına aldığını duyurmuştu.

İsrail güçlerinin, 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye yoğun saldırıları sürerken işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı ve baskınlarında artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi işgalcilerin saldırılarında 303 Filistinli hayatını kaybetti.

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