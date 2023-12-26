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Dünya
AA 26.12.2023 05:24

İsrailli insan hakları örgütü: Gazze'deki insani felaket inanılmaz biçimde kötüleşiyor

İsrailli insan hakları örgütü B'Tselem, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde insani felaketin inanılmaz biçimde kötüleştiğine ve İsrail'in Filistin halkını kasıtlı olarak aç ve susuz bıraktığına dikkati çekti.

İsrailli insan hakları örgütü: Gazze'deki insani felaket inanılmaz biçimde kötüleşiyor

B'Tselem'in sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "An itibariyle, Gazze'deki felaket inanılmaz biçimde kötüleşiyor. İsrail 80 gündür yakıt, yiyecek, su ve ilaç dahil temel ihtiyaçların girişini önlüyor." ifadelerine yer verildi.

İsrail'in saldırıları ve ablukasıyla Gazze'de "insani felaketin inanılmaz biçimde kötüleştiği" ve İsrail'in Filistin halkının "kasıtlı olarak aç ve susuz bıraktığı" belirtilen paylaşımda, Noel kutlanırken Gazze'deki Filistinlilerin "kabus gibi bir toplu cezalandırmaya" maruz bırakıldığı belirtildi.

Gazze'ye giden yardımlara yönelik tüm kısıtlamaların derhal kaldırılması ve uluslararası toplumun acilen iki taraflı ateşkesi zorlaması istenildi.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim'de kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 8 bin 200'ü çocuk, 6 bin 200'ü kadın olmak üzere, 20 bin 674 Filistinli öldürüldü, 54 bin 536 kişi de yaralandı. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 156’sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 489 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 303 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 26 Lübnanlı sivil, 126 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 7 İsrail askeri öldü.

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