Parçalı Bulutlu 4.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 25.12.2023 00:22

Sırbistan'da Belgrad Belediye Meclis binasına girmeye çalışan göstericilere müdahale edildi

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da polis, ülkede 17 Aralık'ta yapılan genel ve yerel seçim sonuçlarına itiraz ederek Belgrad Belediye Meclis binasına girmeye çalışan göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Sırbistan'da Belgrad Belediye Meclis binasına girmeye çalışan göstericilere müdahale edildi
[Fotograf: AA]

Seçimde "Sırbistan şiddete karşı" isimli ittifakta yer alan muhalefet partilerinin "seçim hırsızlığına karşı" çağrısı üzerine, binlerce kişi başkentteki Devlet Seçim Komisyonu (RIK) binası önünde toplandı.

Ülkedeki seçimlerin yenilenmesi çağrısında bulunan göstericiler buradan Belgrad Belediyesi Meclis binasına yürüdü.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Belediye Meclis binasına meşaleler fırlatan göstericiler, bina kapısını, pencerelerini ve güvenlik kamerasını kırdı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Bina içerisine girişleri engellemeye çalışan polis, göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

"Sırbistan şiddete karşı" ittifakı liderlerinden Miroslav Aleksic, burada yaptığı açıklamada, polise "göstericilere zarar verme değil, onları korumaları" çağrısında bulundu.

Vucic'ten zamanında müdahalede yabancı istihbarata teşekkür

Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, yaşanan gerginliğin ardından ulusa sesleniş konuşması yaparak, kanun uygulayıcı kurumların durumu kontrol altında tuttuğunu açıkladı.

Sırbistan vatandaşlarına endişe etmemelerini söyleyen Vucic, "Biliyorum, görüntüler son derece dramatik, camlarımızın kırılmasına, birilerinin evimizi yıkmak istemesine alışık değiliz. Endişe etmeyin zira, devrim diye bir şey söz konusu değil." dedi.

Vucic, bu akşam yaşananların sorumlularına ilişkin gerekli tüm adımların atılacağını vurgulayarak, "Bu akşam meclis kapısını kırmak isteyenlerle beraber toplam 1195 kişi vardı. Bazıları gerçek yüzünü gösterdi. Siyasi anlamda karşı durduklarına şiddetle yaklaştıklarını ispatladılar. Günlerdir bunu anlatmaya çalıştık." diye konuştu.

Sırbistan'dan ülkeyi korumak için Belgrad'a gelmeye hazır binlerce kişiden çağrı aldıklarını dile getiren Vucic, "Lütfen evinizde kalın. Sırbistan, kendisini ve kurumlarını korumak için güçlü bir ülke. Ülkemizin egemenliğini, bağımsızlığını koruyalım. Sırbistan'ın özgürlüğünü koruyalım. Hepinize barışı koruma çağrısında bulunuyorum." şeklinde konuştu.

Vucic, "Neyin hazırlığında olunduğunu açıkça bilen yabancı istihbarat servislerine teşekkür ediyorum. Bizim istihbarat servisine verdikleri bilgiler ışığında neyin planlandığından tam olarak haberimiz oldu ve dolayısıyla tam zamanında müdahale edildi. Şiddete karşı olduklarını savunanlar asıl ne olduklarını gösterdi. Ülkemizi yıkmalarına izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bu arada, RIK'ın açıkladığı resmi olmayan sonuçlara göre, Cumhurbaşkanı Vucic'in desteklediği ve 2012'den bu yana iktidarda olan Sırp İlerleme Partisi (SNS) öncülüğündeki "Aleksandar Vucic-Sırbistan durmamalı" ittifakı seçimi önde tamamlamıştı.​​​​​

ETİKETLER
Sırbistan
Sıradaki Haber
Tunus'ta "Bölgesel ve Yerel Ulusal Konseyi" seçimlerine katılım yüzde 12’nin altında kaldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:53
Ağrı'da yol açma çalışması yapan iş makinesi uçuruma yuvarlandı
00:52
Gelir İdaresi Başkanlığı 1321 gelir uzman yardımcısı alacak
00:50
Nijerya'da düzenlenen silahlı saldırıda 16 kişi öldü
00:48
İsrail'in Magazi Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda 70 kişi hayatını kaybetti
00:44
Ürdün, Gazze'deki Aziz Porphyrius Kilisesi'nde mahsur kalanlara paraşütle yardım ulaştırdı
00:14
Tunus'ta "Bölgesel ve Yerel Ulusal Konseyi" seçimlerine katılım yüzde 12’nin altında kaldı
Kars'ta Susuz Şelalesi kısmen dondu
Kars'ta Susuz Şelalesi kısmen dondu
FOTO FOKUS
Kassam Tugayları: Son 4 günde 48 İsrail askeri öldürüldü, 35 askeri araç tahrip edildi
Kassam Tugayları: Son 4 günde 48 İsrail askeri öldürüldü, 35 askeri araç tahrip edildi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ