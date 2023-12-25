Sırbistan'da Belgrad Belediye Meclis binasına girmeye çalışan göstericilere müdahale edildi

Seçimde "Sırbistan şiddete karşı" isimli ittifakta yer alan muhalefet partilerinin "seçim hırsızlığına karşı" çağrısı üzerine, binlerce kişi başkentteki Devlet Seçim Komisyonu (RIK) binası önünde toplandı.

Ülkedeki seçimlerin yenilenmesi çağrısında bulunan göstericiler buradan Belgrad Belediyesi Meclis binasına yürüdü.

[Fotoğraf: AA]

Belediye Meclis binasına meşaleler fırlatan göstericiler, bina kapısını, pencerelerini ve güvenlik kamerasını kırdı.

[Fotoğraf: AA]

Bina içerisine girişleri engellemeye çalışan polis, göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

"Sırbistan şiddete karşı" ittifakı liderlerinden Miroslav Aleksic, burada yaptığı açıklamada, polise "göstericilere zarar verme değil, onları korumaları" çağrısında bulundu.

Vucic'ten zamanında müdahalede yabancı istihbarata teşekkür

Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, yaşanan gerginliğin ardından ulusa sesleniş konuşması yaparak, kanun uygulayıcı kurumların durumu kontrol altında tuttuğunu açıkladı.

Sırbistan vatandaşlarına endişe etmemelerini söyleyen Vucic, "Biliyorum, görüntüler son derece dramatik, camlarımızın kırılmasına, birilerinin evimizi yıkmak istemesine alışık değiliz. Endişe etmeyin zira, devrim diye bir şey söz konusu değil." dedi.

Vucic, bu akşam yaşananların sorumlularına ilişkin gerekli tüm adımların atılacağını vurgulayarak, "Bu akşam meclis kapısını kırmak isteyenlerle beraber toplam 1195 kişi vardı. Bazıları gerçek yüzünü gösterdi. Siyasi anlamda karşı durduklarına şiddetle yaklaştıklarını ispatladılar. Günlerdir bunu anlatmaya çalıştık." diye konuştu.

Sırbistan'dan ülkeyi korumak için Belgrad'a gelmeye hazır binlerce kişiden çağrı aldıklarını dile getiren Vucic, "Lütfen evinizde kalın. Sırbistan, kendisini ve kurumlarını korumak için güçlü bir ülke. Ülkemizin egemenliğini, bağımsızlığını koruyalım. Sırbistan'ın özgürlüğünü koruyalım. Hepinize barışı koruma çağrısında bulunuyorum." şeklinde konuştu.

Vucic, "Neyin hazırlığında olunduğunu açıkça bilen yabancı istihbarat servislerine teşekkür ediyorum. Bizim istihbarat servisine verdikleri bilgiler ışığında neyin planlandığından tam olarak haberimiz oldu ve dolayısıyla tam zamanında müdahale edildi. Şiddete karşı olduklarını savunanlar asıl ne olduklarını gösterdi. Ülkemizi yıkmalarına izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bu arada, RIK'ın açıkladığı resmi olmayan sonuçlara göre, Cumhurbaşkanı Vucic'in desteklediği ve 2012'den bu yana iktidarda olan Sırp İlerleme Partisi (SNS) öncülüğündeki "Aleksandar Vucic-Sırbistan durmamalı" ittifakı seçimi önde tamamlamıştı.​​​​​