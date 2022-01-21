Sırbistan’da, çevrecilerin yaklaşık iki aydır devam eden protestoları sonuç verdi.



Sırbistan hükümeti, uluslararası madencilik devi “Rio Tinto” ile yapılan anlaşmaların iptal edildiğini açıkladı.

Loznice şehrinde açacağı lityum madeninin işletmesini de üstlenen şirketin tüm lisansları iptal edildi.



Başbakan Ana Brnabic, çevreci derneklerin taleplerinin yerine getirildiğini ve şirketin ülkedeki faaliyetlerine son verildiğini duyurdu.

Eleştirilerin hedefindeydi



İptal edilen proje, eko sisteme zarar vereceği ve çevre kirliliğine neden olacağı gerekçesiyle eleştirilerin hedefindeydi.



Başta başkent Belgrad olmak üzere Sırbistan’ın birçok kentinde çevreci derneklerin organizasyonuyla yoğun katılımlı protestolar düzenlendi.



Yol kapama eylemleri ile sesini duyurmaya çalışan protestocular zaman zaman polisle karşı karşıya geldi.

Kötü üne sahip şirket



Anlaşması iptal edilen İngiltere-Avustralya merkezli madencilik şirketi Rio Tinto, 150 yıllık geçmişi boyunca rüşvet, ekolojik tahribat ve maden ocaklarındaki insan hakkı ihlalleri ile sıkça gündeme geliyor.