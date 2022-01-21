Şirketten yapılan açıklamada, askeri darbenin ardından Myanmar'da "insan haklarının ve hukukun üstünlüğünün" kötüleştiği, dolayısıyla bu ülkeye pozitif katkı yapılamayacağı sonucuna varıldığı söylendi.

TotalEnergies, 1992'den bu yana Yadana doğalgaz sahasının ortağı ve işletmecisi olduğu Myanmar'dan çekilme kararı aldığını, sözleşme koşulları gereği en geç 6 ayda ülkeden "maddi karşılık olmadan" çekileceğini duyurdu.

Anlaşmalar çerçevesinde TotalEnergies'nin haklarının mevcut ortaklar arasında paylaştırılacağı ifade edildi.

Askeri yönetimi finanse ediyor iddiası

Le Monde gazetesinin 4 Mayıs 2021 tarihli özel haberinde TotalEnergies'in "Myanmar'da askeri yönetimi finanse ettiği" öne sürülmüştü.

Total'ın ortağı ve işletmecisi olduğu Yadana sahasından elde edilen milyonlarca dolarlık gelirin, askeri yönetimin kontrolündeki Myanmar Petrol ve Gaz İşletmesine (MOGE) gittiği ileri sürülmüştü.

Le Monde gazetesine konuşan bir şirket çalışanı, "Total'in, askeri yönetimi finanse etmeye son vermesini istiyoruz" ifadesini kullanmıştı.