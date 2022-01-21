Haber Giriş: 21 Ocak 2022 Cuma 16:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kongo Nehri'nde balıkçı teknesi battı: 180 kişi kayıp
Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin Ekvator eyaletinde Kongo Nehri'nde balıkçı teknesinin batması sonucu 180 kişi kayboldu.
Eyaletin başkenti Mbandaka'nın Nehir Komiseri Competent Mboyo, yaptığı açıklamada, yaklaşık 600 kişinin bulunduğu eski balıkçı gemisinin pazartesi gecesi Kongo Nehri'nin Ipombo mevkisinde, aşırı yüklenmeden dolayı battığını duyurdu.
Birçok kazazedenin Kongo Doğayı Koruma Enstitüsünün Çevre Koruma Muhafızları tarafından kurtarıldığını aktaran Mboyo, 180 kişinin ise kayıp olduğunu söyledi.
Kurtarılan kazazedeler arasında birçok yaralı olduğunu da aktardı.
Özellikle yoğun mevsimsel yağışların olduğu dönemdeki bu tür kazalara gemilerin bakımsızlığı ve kapasitelerinin üstünde yük taşımaları yol açıyor.
Etiketler: Demokratik Kongo Cumhuriyeti
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