ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Cenevre'de gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Rusya Ukrayna'ya saldırabilecek bir durumda. Rusya'nın Ukrayna'da istikrarsızlığa yol açmak için hükümetin devrilmesi de dahil olmak üzere birçok çabasının olduğunu biliyoruz" dedi.

Blinken'ın açıklamlarında öne çıkanlar şu şekilde:

Rusya'nın askeri yığınağı, Ukrayna'ya güney, doğu ve kuzeyden saldırabileceğini gösteriyor

ABD'nin yazılı cevabının ardından tekrar görüşmeyi planlıyoruz

Yapmayacağımız şeyler konusunda açık olmak önemli, bunlardan biri de NATO'nun açık kapı politikası gibi temel prensiplerinden taviz vermek

5'nci madde taahhüdü NATO üyelerini kapsıyor, Ukrayna NATO üyesi değil

Eğer iki devlet başkanının görüşmesi faydalı olacaksa bunu yapmaya hazırız

Rusya'yı Ukrayna sınırındaki askerlerini çekmeye çağırıyoruz.