BM Genel Sekreteri, Rusya-Ukrayna kriziyle Afganistan'daki insani durumu değerlendirdi.

Guterres ABD Başkanı Biden'ın aksine "Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edeceğini sanmıyorum ve umarım düşüncem doğrudur" dedi.

Guterres, var olan sorunlar için askeri bir çözüme inanmadığının altını çizdi.

Sorunları çözmek için en makul yolun diplomasi ve ciddi diyalog olduğuna inandığına dikkati çeken Guterres, işgalin "korkunç sonuçları" olabileceğini vurguladı.

Guterres, Rusya'daki üst düzey yetkililerle irtibat halinde olmayı sürdürdüklerini dile getirdi.

"Gücüm yok"

Bu arada, Guterres, dünyanın birçok yönden 5 yıl öncesinden daha kötü durumda olduğuna dikkati çekti.

COVID-19 salgını, iklim krizi ve her yerde çatışmaları kıvılcımlandıran jeopolitik tansiyonlar olduğunu söyleyen Guterres, "BM Genel Sekreteri'nin gücü yok. Etkimiz olabilir. İkna edebilirim. Ara buluculuk yapabilirim ancak gücüm yok" diye konuştu.

Afganistan'da durum

Afganistan'a insani yardımın artırılması gerektiğini belirten Guterres, Afganların açlıktan ölme, soğuk bir kışta hastalık ve COVID-19 riskiyle vahim bir durumda olduğuna dikkati çekti.

Guterres, "Afganistan nüfusunun yarısından fazlasının insani yardıma aşırı ihtiyacı var" dedi.

Taliban'ı tanınması konusunun üye devletlere bağlı olduğunun altını çizen Guterres, BM'nin Taliban'a insan haklarının garantiye alınması, hükümetin daha kapsayıcı ve ülkenin farklı nüfusunu aksettirici olması konularında baskı yaptığını belirtti.