ABD'de artan Omicron varyantı vakaları eğitim kadrolarını boşalttı. Kansas'ın ardından öğretmen açığı ile karşı karşıya kalan bir diğer eyalet New Mexico oldu.



Krizin çözümü için ulusal muhafızlar ve devlet memurlarından gönüllü olanların geçici öğretmen olarak istihdam edilmesi planlanıyor.



Maske takmayan yolcuyu havalimanına bıraktı



Florida'dan Londra'ya giden uçakta maske krizi yaşandı. Bir yolcu, maske takmayı reddetti.



Pilot yolcudan daha inatçı çıktı. Havalandıktan yaklaşık 90 dakika sonra Florida'ya geri döndü ve yolcuyu havalimanına bıraktı.



Yapay zekayla virüs tespit etti

İskoçya’daki bilim insanları, X-ray kullanan yapay zeka özellikli virüs teşhis testi geliştirdi.



Virüsün tespiti için X-Ray tarafından temin edilen görüntüler, yapay zeka ile analiz ediliyor. Test, kısa sürede yüzde 98'e kadar doğru sonuç veriyor.



Ancak uzmanlara göre, bu yöntemin PCR testinin yerini alması için epey zaman gerekiyor.



Almanya'da vaka sayıları tırmanışta



Almanya'da salgının başından bu yana en yüksek vaka sayısı kaydedildi.



Bir günde 140 bin 160 yeni vaka tespit edildi.100 bin kişideki vaka ortalaması 706,3’e yükseldi.



Bu, kaydedilen en yüksek vaka oranı oldu.



Avusturya aşı zorunluluğu getirdi



Avusturya Parlamentosu aşı zorunluluğu düzenlemesini onayladı. Böylece Avusturya, aşı zorunluluğu getiren ilk Avrupa Birliği ülkesi oldu.



4 Şubat'tan itibaren mazereti olmadığı halde aşı yaptırmayanlar 600 ila 3 bin 600 euroya kadar para cezasına çarptırılabilecek.

Japonya mekanları erken saatte kapatma kararı aldı

Japonya artan Omicron varyantı vakaları nedeniyle tedbirleri sıkılaştırma kararı aldı.



Başkent Tokyo dahil olmak üzere pek çok bölgede restoran ve barların erken saatte kapanmasına karar verildi. Kısıtlamanın 13 Şubat'a kadar sürmesi bekleniyor.