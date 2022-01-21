Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, iş dünyası temsilcileriyle yaptığı toplantıda, ay başında ülke genelinde yaşanan isyanların, yıllardır biriken sorunları açığa çıkardığını söyledi.

Şu anda devletin toplumsal düzeni temelinden dönüştürmek gibi stratejik bir görevle karşı karşıya olduğunu ifade eden Tokayev, “Zengin ile fakir arasındaki uçurum kabul edilemez düzeye ulaştı” dedi.

"Komplocular tarafından bu durum kullanıldı"

Tokayev, ülkedeki isyanların sosyal eşitsizlikten kaynaklandığına işaret ederek “Bu durum, terörist militanlar ile onların arkasındaki komplocular tarafından kullanıldı” diye konuştu.

Kazakistan servetinin yarısı 162 kişinin elinde

Kazakistan’daki servetin yarısının yalnızca 162 kişinin elinde olduğuna ilişkin uluslararası araştırma şirketlerinin iddialarını doğrulayan Tokayev, ülkede yetenekli girişimcilerin imkanlarını kısıtlayan ve çoğu sermayenin tek elde bulunduğu mevcut oligopol sistemin acil değiştirilmesi gerektiğine dikkati çekti.

Yatırımcıların yükümlülüklerine ilişkin politikanın da gözden geçirileceğine işaret eden Tokayev, “Yabancı yatırım mücadelesinin yoğunlaştığı günümüz ortamında, yerli rezervlere daha fazla güvenmemiz gerekiyor. Burada yerli şirketlerin fonlarından bahsediyorum. Geleceğini Kazakistan ile kuranların paralarını yine buraya yatırması gerekir. Bu sizin Kazakistan’a karşı sosyal ve siyasi sorumluluğunuzdur. 'Burada kazanırız, orada harcarız' ilkesinin artık pratikte var olma hakkı yok.” değerlendirmesini yaptı.

Siyasi dönüşüm politikası devam edecek

Tokayev, ülkede siyasi dönüşüm politikasını devam ettireceğine değinerek “Toplumun modernleşmesi ve siyasi dönüşüm politikasını sürdüreceğim. Reformların yönü belli. Bu, serbest piyasaya, sosyal odaklı çeşitlendirilmiş ekonomiye geçiş” ifadelerini kullandı.