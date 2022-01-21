Haber Giriş: 21 Ocak 2022 Cuma 14:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gürcistan'da COVID-19 hastasından hemşireye bıçaklı saldırı
Gürcistan'da bir hastanede COVID-19 hastasının hemşireye bıçakla saldırması, ülkede sağlık çalışanlarına yönelik artan şiddet olaylarını yeniden gündeme taşıdı.
Gürcistan Doktor Hakları Derneğinin sosyal medyada paylaştığı görüntülerde, tedavisi süren bir COVID-19 hastasının yanına gelen hemşireye bıçakla saldırdığı görülüyor.
Doktor Hakları Derneği Başkanı Salome Lolua düzenlediği basın toplantısında, daha önceki dönemlerde de ülke genelinde sağlık personeline yönelik sözlü ve fiziksel şiddet olayların yaşandığı ama COVID-19 salgının ortaya çıkmasıyla bu tür olayların sayısının arttığını kaydederek, "Maalesef COVID-19 salgınıyla beraber durum daha da ağırlaştı." dedi.
Lolua, aralıkta yaşanan saldırıda boynundan ve yüzünden yaralanan hemşireye 7 dikiş atıldığını, tedavisi devam eden hemşirenin sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.
Etiketler: Gürcistan Koronavirüs
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