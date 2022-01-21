Haber Giriş: 21 Ocak 2022 Cuma 14:54Son Güncelleme: Kaynak: BBC
Yolcu maske takmadı, uçak yarı yoldan döndü
[Fotoğraf: Reuters]
ABD'nin Miami şehrinden İngiltere'nin başkenti Londra'ya gidecek olan uçak, yolculardan birinin maske takmayı reddetmesi nedeniyle Florida'ya geri döndü.
American Airlines'a ait 38 sefer sayılı uçuşu sırasında bir yolcu, make takmayı reddedince uçakta gerginlik çıktı.
Tüm ısrarlara rağmen maske takmak istemeyen kadın yolcu nedeniyle pilot, kalkıştan 1.5 saat sonra Atlantik Okyanusu üzerindeyken geri dönme kararı aldı.
Uçakta 129 yolcu bulunan uçak polis tarafından karşılandığı Miami'ye döndü.
Raporlara göre 40'lı yaşlarında bir kadına uçaktan inerken eşlik ettiler.
Havayolu, kadının American Airlines ile uçması yasaklanan kişiler listesine alındığını söyledi.
Havayolu şirketi olayı doğrulayarak, "federal maske zorunluluğuna uymamakta ısrar eden bir müşteri" nedeniyle Boeing 777 uçağının Miami Uluslararası Havalimanı'na (MIA) geri döndüğünü açıkladı.
Etiketler: ABD İngiltere Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri Maske Omicron
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