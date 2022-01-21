Haber Giriş: 21 Ocak 2022 Cuma 16:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yunanistan'da Omicron'un alt versiyonu tespit edildi iddiası
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Yunanistan'da, COVID-19'un Omicron varyantının bir alt versiyonunun belirlendiği iddia edildi.
Yunan basınında yer alan haberlere göre, başkent Atina'daki Eleftherios Venizelos Havalimanı'na giriş yapan iki kişiden alınan örnekler incelemeye alındığında, Omicron varyantının bir alt versiyonu tespit edildi.
Uzmanlar, yeni versiyonun, Omicron'un ilk versiyonuyla aynı teknik kullanılarak tespit edilemediğine dikkati çekti.
Yunanistan Ulusal Kamu Sağlığı Kurumu verilerine göre, salgının başından bu yana ülkede 1 milyon 740 binin üzerinde COVID-19 vakası kaydedildi.
Etiketler: Koronavirüs Omicron Yunanistan
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