Sırbistan’da ‘Mladiç resmi’ protestosu
Sırbistan’da, 'Bosna Kasabı' lakaplı savaş suçlusu Ratko Mladiç’in duvar resmine tepkiler sürüyor. Belgrad'da toplanan kalabalık, Sırbistan'ın savaş suçlularını koruyan tavrını kınadı.
Başkent Belgrad'da yine gösteri düzenlendi. Hükümete, savaş suçlusu Mladiç’i korumayı bırakması çağrısında bulunuldu.
Sırbistan'da Bosna Hersek savaşı suçlusu Sırp komutan Ratko Mladiç'in resminin yol açtığı tartışmalar alevlenerek devam ediyor.
Mladiç'in duvar resminin kaldırılmasını isteyenler başkentte gösteri düzenledi. Sırbistan’ın savaş suçlularını koruyan tavrı kınandı. Hükümete bu politikayı değiştirme çağrısı yapıldı.
Gösterilere katılanlar Srebrenitsa soykırımına atfen, "Asla unutmayacağız" pankartı açarken başkent Belgrad’da duvarlara Srebrenitsa çiçeği çizildi.
Belgrad sokaklarında bir araya gelen grup ise Mladiç’i savundu. Gösteriler sırasında polis geniş güvenlik önlemi aldı.
Sırbistan'da Mladiç tartışması
Temmuz ayında başkent Belgrad'da duvara çizilen Ratko Mladiç resmi, ülke içinde tartışmaları da beraberinde getirdi.
Resmin kaldırılmasını isteyenlerle korumaya çalışanlar ve güvenlik güçleri zaman zaman karşı karşıya geliyor.
Bosna savaşı sırasında 10 binlerce Bosnalı Müslümanın katledilmesinde başrolü oynayan Mladiç, Lahey’deki savaş suçları mahkemesinde yargılanmış, müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.
- 15:55
- 15:58
- 15:59
- 15:44
- 15:52