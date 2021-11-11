Bosna Kasabı" lakaplı Ratko Mladiç’in resmi Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da bir duvara yapıldı. Tartışmaların fitili ateşlendi.

Savaş suçlusu Mladiç'in duvara resmedilmesi tepki topladı. Temmuz ayında yapılan resmin kaldırılması için sivil toplum kuruluşlar harekete geçti. Protesto gösterileri düzenlendi.

Bunun üzerine Sırbistan İçişleri Bakanlığı resmi koruma altına aldı. Ancak tepkiler dinmedi.

Sırbistan Sosyal Demokrat Parti üyesi Djordjo Zujovic resme beyaz boya attı. Ancak Mladiç destekçileri resmin üzerindeki boyayı temizledi. Duvar resmini eski haline getirdi.

"Belgrad, Srebrenitsa soykırımını inkar etmeyi bırakmalı"



Ülke içindeki tartışmalara Avrupa Birliği de katıldı. Avrupa Parlamentosu'nda farklı partilerden dokuz üye, duvar resminin korunmasını "kabul edilemez" diye niteledi.



Hüküm giymiş savaş ve soykırım suçlularının yüceltilmemesi çağrısında bulundu. Bunun insan haklarına aykırı olduğunu dile getirdi. Parlamento üyeleri, Sırbistan yönetimine de mesaj verdi. "Belgrad, Srebrenitsa soykırımını inkar etmeyi bırakmalı" açıklaması yaptı.