Belarus'un lideri Alexander Lukashenko, ülkenin Polonya sınırındaki göçmen krizi nedeniyle Avrupa'ya doğalgaz geçişini kesmek de dahil olmak üzere yeni yaptırımlara yanıt verme sözü verdi.

Cumhurbaşkanlığı yetkilileri tarafından yapılan açıklamaya göre Lukaşenko, Rusya'nın Yamal-Avrupa doğalgaz hattını işaret ederek, yaptırımlarla ilgili şu yorumda bulundu:

"Bize ek yaptırımlar uygularlarsa yanıt vermeliyiz. Avrupa'yı ısıtıyoruz ve bizi tehdit ediyorlar. Ya doğalgaz arzını durdurursak?. Bu yüzden Polonya ve Litvanyalılara ve diğer akılsız insanlara konuşmadan önce düşünmelerini tavsiye ederim. Eğer bizi sindirmek için kabul edilemez yaptırımlar uygulanırsa onlara cevap vermeliyiz. Nasıl cevap vermemiz gerektiğini 6 ay önce konuşmuştuk"

"Rusya'dan sınıra birlik istedim"

Polonya'nın kendi taraflarına geçen mültecileri tekrar Belarus topraklarına geri gönderdiğini ve Polonya askerlerinin Belarus yönüne ateş açtığını iddia eden Lukaşenko, Polonya'nın bu tavrının kabul edilemez olduğunu söyledi.

Rusya ile yapılan Birlik Devletleri Anlaşması doğrultusunda Rusya Savunma Bakanlığı'ndan ülke sınırlarına askeri birlik istediğini belirten Lukaşenko, anlaşma çerçevesinde dün Belarus üzerinde uçuş yapan Rus stratejik bombardıman uçağı üzerinden de komşu ülkeleri tehdit etti.

NATO ve Polonya'nın hareketlerini takip ettiklerini söyleyen Lukaşenko, "Anlaşma doğrultusunda, Batı sınırındaki Belarus'un güney hattı boyunca, Moskova'dan Gomel'e, Vitebsk bölgesindeki Pastavy'ye, Pastavy'den Orsha'ya ve buradan Moskova'ya uçuyorlar. Baltık ülkeleri, Polonya ve Ukrayna halkası Rus ve Belarus askerleri tarafından izleniyor. Bu konuda Ruslarla anlaşmaya vardık, şakamız yok" ifadelerini kullandı.